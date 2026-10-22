Politika

MOĆNO OKUPLJANJE UZ PESMU: Veličanstven skup liste Ujedinjena Srbija u Temerinu

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:29

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REKE ljudi se skupile u znak podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

МОЋНО ОКУПЉАЊЕ УЗ ПЕСМУ: Величанствен скуп листе Уједињена Србија у Темерину

FOTO: Printskrin

Veličanstveni prizori iz Temerina. 

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