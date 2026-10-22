Politika

TROBOJKE, BALONI, RUZMARIN... Moćni snimci iz Požarevca sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:12

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CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije danas se organizuju skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Skupovi se ogranizuju po celoj Srbiji i njenom svakom mestu.

ТРОБОЈКЕ, БАЛОНИ, РУЗМАРИН... Моћни снимци из Пожаревца са скупа Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Moćni snimci stižu iz Požarevca sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

Ogroman broj građana sa trobojkama i balonima okupio se u ovom gradu, a atmosferu upotpunjuju trubači sa taktovima čuvene pesme "Ruzmarin". 

Foto: Prinstcreen

Pogledajte kako izgleda atmosfera u Požarevcu: 

Sve detalje sa okupljanja širom naše zemlje pratite u našem blogu KLIKOM OVDE

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