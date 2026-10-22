"SVE SAM TRIKOVE STRANIH SLUŽBI NAUČIO" Vučić na RTS: Idemo snažno u nedelju da pobedimo, ništa svetije od naše zemlje nemamo!

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je za emisiju "Oko" na RTS-u.

Foto: RTS

- Ponosan sam na način na koji sm ovodili kampanju. Vodili smo čistu kampanju, nismo vređali tuđe porodice, nismo napadli ljude na ulicama, osuđivali smo nasilje, dok neki drugi nisu osuđivali najteže napade na žene. Srećan sam što smo se suprotsavil imoćnom protivniku koji je ubrizgao dosta novca, da se Srbija vrati u prošlost. Ponosan sam na ljude koji su se stavili u široki narodni pokret otpora, protiv onih koji bi da nezaposlenost bude 25 posto, da nam dinar bude 200 dinara, a od 75 dinara su nas doveli do 117 - kaže Vučić.

Istakao je da je prva njegova tačka poboljšanje životnog standarda.

- Od porsečne plate 320 evra do 1042 evra. A moje obećanje je da ćemo u naredne 4 ogdine uvećati prosečna primanja do 1500 evra. To znači da ulazimo u red srednje razvijenih zemalja, i da obilazimo neke zemlje EU. Ne može se 600 godina promeniti za nekoliko, ali m ismo uspeli. Izgradil ism oviše puteva i pruga nego u poslednjih 70. Penzije će doći između 750 i 800 evra za manje od četiri godine. Penzije će da prate rast plata - kaže Vučić.

Ističe da imamo mnogo problema u zdravstvu.

- Napravili smo kao svemirski brod KCS, kao i KC Niš, imate KC BVojvodine rekonstrusain, odradili smo to odlično. Velelpnu bolnicu u Prokuplju, mnoge bolnice širom Srbije, možda smo mogl ida uložimo manje novca u velelepnost bolnica, a više u druga i ostala mesta. Mislim na bolnice. Ljudi iz tih krajeva silom prila dolaze u Beograd u KC, ali mora svaki čovek u Srbiji da ima to, nije Beograd sve - kaže Vučić.

Foto: printskrin RTS

Kaže da zato danas imaju 150 skupova širom Srbije

- Srbija nije samo Beograda već sva druga mesta. Izgradnja bolnica, domova zdravlja,dostupnost u svakom mestu i zaseoku, tu su potrebne promene. Potreban je podsticaj ljudima koji hoće da rade u zabačenijim delovima Srbije. Potrebno je za to mnogo rada, al ii promena, finanansijskih podsticaja. Lečićemo retke bolesti, i uložiti odmah 6 milijardi, u inovativne lekove 7 milijardi, da možemo da lećimo rak odmah. Važni su prednatalni testovi koji će biti potpuno besplatni za naše trudnice, briga za majku i dete je od najvećeg značaja. Da vratimo stomatološke usluge u domove zdravlja, da to bude besplatna usluga. To su onda ogromne reforme u zdravstvenom sistemu, i videće ljudi osim onoga što ulažemo u objekte. Sada radimo i Novi Pazar KC, radićemo Užice, Čačak. Sa milijardu i 300 ćmo objekte obnoviit, a za opremu još 50 posto od toga - kaže Vučić.

Ističe da je važno da rešimo vodosnabdevanje i kanalizaciju.

- Gradmi toliko autoputeva, sam u Vojvodini 4 autoputa, Zrenjanin ,Smajli, Fruškogorski koridor, sada završavamo Kuzmin- Sremnska Rača. To je pet, nikada se nije toliko gradilo, i još ćemo da radimo i gradimo. Važn oje da uložimo u interkonektore, gasovod prema Mađarskoj, da rešavamo pitanje elek. energije u budućnosit, da gradimo nuklearke.

- Za mene je važno da imamo malu i efikasnu vladu. Jednu zgradu ćem oda ispraznimo za godinu dve, hoću da svi ministri na jednom mestu, sem sile i odbrane.

- Nekada biste me pitali što nemamo ministra za porodicu, za selo, ovog, onog, jer ako nemate vi ste to zapostavili. To su gluposti, ljudi žele što jeftiniju vladu, a da više radi. Biće manje sekretara i pomoćnika, moja namera da napraivmo jezgrovitu, malu i snažn uvladu. Vladu odluka, koja će da sluša građane, da ide na teren. Baviću se mnogo više unutrašnjim pitanjima. Možete u Nišu da provedete 10 dana, Novom Sadu, kao što sam to nekad radio. Hoću da to radimo više i da budemo na terenu i da razgovramo i slušamo ljude.

Foto: printskrin RTS

- U tih 14 godina sam radio pošteno, nisu mogli da mi pronađu ništa, ni da sam uzeo novac, ni da sam bogat, da imam ijedan račun, skupcoeni automobil, bilo šta. Živeo sam i radio za Srbiju i živeću i radiću za građane. Samo su se bavili da li mi je otac otac, i šta su kriminalci opisali u skaj perpiskama, ali sen is udopisivali sa mnom ,već sa onima koji me kritikuju. Ja sam ih hapsio i strpao sve iza rešetaka i nastaviću to da radim. Pobediću sve njihove kirminalne klanove crnogorske koji su ubijali po zemlji. Ništa mi nisu našli, a mi njima ni da čeprkamo, da nađemo od imovine svetska čuda.

- Kad god da ste pitali predstavnike studentske liste, nema nijednog radnika, seljaka, nikoga sa Kosova i Metohije, pošto nismo čuli odgovor hoće li uvesti sankcije Rusiji, moja politika je da čuvamo prijateljstvo sa Rusijom, Kinom, neć uda menjam svoju politiku, od mene dobijate čvrst odgovor. Kada me pitate oko Sreberenice, uvek pijetet, ali da li su Srbi genocidni? ne nismo, ali sam se za to izborio u UN i odbranio obraz srpskog naroda.

- Što se Kosova i Metohije tiče, imamo više kandidata sa KiM, koji odlično znaju kroz šta prolaze i neki od naših protivnika su rekli da KiM ih uopšte ne interesuje, da ih nije briga, takvi bi trebalo da vladaju Srbijom? Mene KiM brine svakog dana, govorili su vam da su jedini imali kampanju, pa jer ste jedini protiv Srba jer vas je Kurti pustio dole.

- Najbliža saradnja sa Republikom Srpskom mi je program, imaćete autoput do Bijeljine uskoro. Dali smo 10 miliona Sprskoj, da od Sremske Rače imaju do Bijeljine autoput. Nastavićem oda radimo sa Republikom Srpskom, to su naša braća i sestre. Pogledajte koji nisu smeli studentima sa Pala i Foče da odgovore štoo su ih izdali, mi ih nikad nećemo izdati. Čuvaćemo mir i stabilnost. Za mene je najvažnije da svaka majka zna da nećemo da ratujemo, da imamo snažnu vojsku, da odvratimo svakog agresora, privlačićemo investitore.

- Potrebni su nam bili radno intezivni rpojekti kada smo imali nezaposlenost 25 posto, kao ovi koji su nam bili do 2012. Uvek su lagali narod kako ne pomažemo domaće investitore, sad pomažem oi tek ćemo. Samo što oni nisu tolike snage kao strani koji zaposle 3.000 ljudi. Zato je važno da razvijamo u opremi naše privatnike, da im pomažemo u jeftinim kreditima. Oni su ti koji guraju našu zemlju napred. Povećavaćemo subvencije za stočarstvo, sada smo uspeli u poslednje 2 godine da povećavamo stočni fond, potrebno nam je da imamo dovoljno vode i hrane, ko zna šta se sprema u budućnosti. Krizu smo prošli oko NIS-a, niko nije osetio. Sačekaćemo rešenje u narednim nedeljama.

- Vidite građani sa kakvim mi prevarantima imamo posla? Oni su danas objavili nekakv falsifikovan dokument gde sam tobože pomilovao ljude vezano za aferu Nadstrešnica. kakva je to strašna laž, kao i sve što izmišljaju. Kažem videće kada nadležni organi budu objavili, ali ne vredi. Ta potreba da izmišljaju i lažu, kao za Jovanjicu, Sarjevo safari, zvučni top, sve što su rekli ikada su slagali. Cilj opravdava sredstvo, baš briga i Blera i Klintona što su lagali da Irak ima atomsku bombu, ubiše čoveka i naciju. To što lažu, nikom ništa, kao i ovi danas. Videli su ljudi da nemaju politiku, uveli bi sutra sancije Rusiju, nije Putin glup. Nisu rekli ništa oko fgenocida, KiM, jer ne smeju ništa da kažu, jer su im to rekli finansijeri strani.

Foto: printskrin RTS

- Kakv god rezultat bude, ako izgubimo, čestitam odmah. Pobedimo li, niad nam pobedu uzeti neće .Pozivam ljude mog doba, nešto mlađe i starije, da obavezno izađu na izbore, glasajući na izborima da razmisle o budućnosti svoje dece i unuka. Izvesnost ili neizvesnost, sigurnost ili nesigurnost? Hoćemo li ope da slušamo laži o 9 rupi na svirali kao o Haškom tribunalu. Radio sam naporno i pošteno i uspeli smo da promenimo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška od naroda i građana.

- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko bloakderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa bloakderima, moraćemo u skupštin ida sarađujemo. Glas za bilo koj udrugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije. I to ću reći isto veče i ako izgiubimo.

- Sve sam trikove stranih službi i kako se izvode revolucije naučio svih ovih godina. Video sam koliko su novca uložili ,samo u NVO uložili su milijardu i 300 miliona. Još od operacije Ajaks 1953. tada je CIA osmislila način za rušenje vlada, da nas ponize sve, i zapadne obaveštajne agencije. Sad ćemo preko NVO sektora i teraćemo zemlje da plaćaju to, pa ćemo njihovim aprama njihove vlade da rušimo i da niko ne može da kaže da smo se spolja upletali. Tako su i ovi rešili klasno osvešćeni zaposleni na N1 da ne puste da gostujem, i uprkos svemu tome rezultati ,energija, plan i program i ideje i vera našeg naroda u bolju budućnost će nam doneti pobedu, pobedu na kojoj ćem oda podignem oSrbiju još jedanput i u još veće visine. Idemo snažno u nedelju da pobedimo, Srbija pobeđuje i mi ništa važnije, preče i lepše svetije od naše zemlje nemamo!