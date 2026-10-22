TO JE JEDNO OD MOJIH KLJUČNIH OBEĆANJA: Vučić najavio ulaganje od milijardu i 300 miliona evra u zdravstvo
ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.
Vučić je najavio velika ulaganja u zdravstveni sistem Srbije, ističući da je potrebno ubrzati izgradnju i obnovu zdravstvenih ustanova, ali i poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite građanima u manjim mestima, selima i zaseocima.
On je poručio da će jedan od ključnih ciljeva biti ulaganje od milijardu i 300 miliona evra u zdravstvo, uz posebnu pažnju na obnovu bolnica, porodilišta i dostupnost stomatoloških usluga.
"Kada dođete i vidite da gotovo ništa nije rađeno 40 godina, od 1987. godine, da budem precizan, do tada je nešto novo izgrađeno, nešto je obnavljano, a posle toga ama baš ništa. I vi ovde uradite i Kardiovaskularnu kliniku Dedinje, radite i Tiršovu 2, završavate uskoro, radite i porodilišta, i u Beogradu i u Nišu i širom Srbije, ali to mora da ide brže i snažnije. To je jedno od mojih ključnih obećanja, da ćemo tu milijardu i 300 miliona evra uložiti i pokušati da damo sve od sebe da te ciljeve i zadatke ostvarimo", rekao je Vučić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DEMOKRATIJA JE POSTALA IDENTITETSKI FETIŠ: Kako glasa srpski kulturni obrazac
22. 10. 2026. u 13:25
LONČAR RASKRINKAO LAŽOVSKE MEDIJE: Bebe u Višegradskoj nisu bile ugrožene (VIDEO)
22. 10. 2026. u 12:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)