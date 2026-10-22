Politika

TO JE JEDNO OD MOJIH KLJUČNIH OBEĆANJA: Vučić najavio ulaganje od milijardu i 300 miliona evra u zdravstvo

22. 10. 2026. u 17:36

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

ТО ЈЕ ЈЕДНО ОД МОЈИХ КЉУЧНИХ ОБЕЋАЊА: Вучић најавио улагање од милијарду и 300 милиона евра у здравство

RTS printskrin

Vučić je najavio velika ulaganja u zdravstveni sistem Srbije, ističući da je potrebno ubrzati izgradnju i obnovu zdravstvenih ustanova, ali i poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite građanima u manjim mestima, selima i zaseocima.

On je poručio da će jedan od ključnih ciljeva biti ulaganje od milijardu i 300 miliona evra u zdravstvo, uz posebnu pažnju na obnovu bolnica, porodilišta i dostupnost stomatoloških usluga.

"Kada dođete i vidite da gotovo ništa nije rađeno 40 godina, od 1987. godine, da budem precizan, do tada je nešto novo izgrađeno, nešto je obnavljano, a posle toga ama baš ništa. I vi ovde uradite i Kardiovaskularnu kliniku Dedinje, radite i Tiršovu 2, završavate uskoro, radite i porodilišta, i u Beogradu i u Nišu i širom Srbije, ali to mora da ide brže i snažnije. To je jedno od mojih ključnih obećanja, da ćemo tu milijardu i 300 miliona evra uložiti i pokušati da damo sve od sebe da te ciljeve i zadatke ostvarimo", rekao je Vučić.

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