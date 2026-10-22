"NAŠA DRŽAVA ĆE BITI ODBRANJENA" Vučić: Mnogi sa Zapada hoće da me sruše, ali u nedelju spavam s ruzmarinom ispod jastuka

NEMA nikakve sumnje da bi mnogi na Zapadu želeli da dođe do promene vlasti u Srbiji i do velike promene državne politike. U nedelju će građani Srbije svima da daju adekvatan odgovor. Naša država će biti odbranjena.

Foto: Tanjug/Miloš Milojević

Ovo je u intervjuu za Sputnjik istakao Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste „Ujedinjena Srbija“, uoči početka tišine pred nedeljne vanredne parlamentarne izbore.

Istakao je da će i rezultat na semaforu ponovo, kao i prethodnog puta, biti pobeda liste koju vodi, iako su se globalne prilike, društvene okolnosti i unutrašnji politički protivnici nominalno promenili.

– Zahvalan sam predsednuku Ruske Federacije na tome. Jer, znate, u Srbiji postoje mnogi koji veruju da oni bolje od samog Putina znaju šta Rusija treba da misli. I koji veruju da čak i više od Putina vole Rusiju. Ali, to naravno isključivo govori o njima i njihovim dnevno-političkim ciljevima, a ne o ruskom rukovodstvu. Ja sam srećan što sam uvek u Kremlju imao ne samo lične prijatelje već i ljude koji odlično razumeju težinu naše pozicije. Pored Vladimira Putina, mislim i na mog prijatelja Ušakova, na Dmitrija Peskova. Shvatio sam i da Putinov uspeh u politici objašnjava i to što se tokom svakog razgovora stavlja i u cipele sagovornika. Bezbroj puta je razumeo nelaku našu poziciju čak i kada mu se ona ne dopada do kraja. Znao je pod kakvim smo pritiscima.

- A kada su krenuli pritisci sa Zapada, kada su jedna po jedna država počele da padaju i da uvode sankciji Rusiji, Dmitrij Medvedev je rekao: Svi koji misle da će lako da izađu na kraj sa Aleksandrom Vučićem, ti su se prevarili. To će biti vrlo teška rabota za njih... Putin i Medvedev su dobro znali i dobro su videli ono što mnogi neretko ne žele i neće da vide - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o podršci koja je stigla od strane ruskog predsednika Vladimira Putina.

– Imam podršku Roberta Fica, premijera Slovačke i još dvoje troje ljudi za koje znam da su na našoj strani ali ne žele javno da se izjasne. Većina ostalih podžava naše političke protivnike - dodao je on.

Na pitanje zašto mnogi sa Zapada smatraju da je sada vreme za promenu vlasti u Srbiji, Vučić je odgovorio:

– Postoje tri osnovna razloga. Prvo, jer nismo uveli sankcije Rusiji. Oni ne žele da imaju kamičak u cipeli na Zapadnom Balkanu. Hoće da imaju ravno more i jedinstven front prema Rusiji. Pošto se za otvaranje tog fronta i pripremaju. Smetam im jer sam za četiri i po godine izdržao pritiske i nisam uveo sankcije Rusiji. Ne mogu da imaju poverenja u mene ukoliko dođe do sudnjeg dana – do sukoba Evrope sa Rusijom. A ako ste primetili, studentsko-blokaderska lista nikada nije precizno odgovorila na pitanje oko sankcija Rusiji.

- Pod dva, neću da se reši Kosovo onako kako oni hoće. A to je da se ovako ili onako prizna nezavisnost južne srpske pokrajine.

- I pod tri, smatraju da sam im dužan zbog onoga što sam im priredio u Ujedinjenim nacijama oko onog što oni nazivaju „genocid u Srebrenici“. Tada mi je i Sergej Lavrov tačno i precizno rekao: „Aleksandre, zapamti moje reči, ovo ti nikada neće ni zaboraviti, ni oprostiti - istakao je Vučić.

– Suština je u tome da Srbija na tom putu, otkako nam ne otvaraju te klastere, nije bacila pod noge ništa od naših nacionalnih interesa. Oni će tako da nas drže, i verujem da nas još dugo neće primiti u članstvo, kao što mislim da još dugo neće primiti nikoga. Osim možda nekoga potpuno nevažnog, čisto da bi mogli da kažu da su i dalje poželjni. Ali, zašto bismo mi menjali našu stratešku politiku i prebacivali loptu u naše dvorište? Neka je u njihovom dvorištu... I nek bude u oba kaznena prostora. Pa da igramo igru. Niko se zbog svega toga ne uzbuđuje u našoj zemlji - dodaje Vučić komentarišući evropski put Srbije.

Na pitanje šta bi bilo kad bi od nas Evropska unija zahtevala da osudimo Lordana Zafranovića i da mu zabranimo film Zlatni rez 42 - Djeca Kozare, Vučić je odgovorio:

– Pre bih išao na deset godina robije nego što bih uradio tako nešto. Nikada ne bih na bilo kakav način osudio ni Gagu Antonijevića koji je režirao Daru iz Jasenovca, kao ni Lordana.To su retki junaci koji su pristali da govore i da rade nešto što niko drugi nije pristajao kroz istoriju. Nuđeno je tako nešto mnogima, ali beogradska čaršija je uvek gledala sa posebnom setom, nostalgijom, ljubavlju pa i divljenjem prema Zagrebu. Nikad to nisam mogao da shvatim. Niko to nije smeo, zato sam beskrajno zahvalan Lordanu Zafranoviću, i srećan sam i zahvalan što sam bar malo učestvovao, ne smetajući, ako ništa drugo. Srećan sam zbog kulture sećanja koju smo uspeli da podignemo na jedan značajno viši nivo. Što smemo da govorimo o Oluji, o NATO agresiji, o Jasenovcu. I o svemu onome što neki nisu smeli da govore. To su velike promene i to su velike stvari za nas. Ja sam siguran da to ljudi osećaju i da to ljudi vide.

Ključna stvar da obezbedim mir

– Za mene će, ako dobijem poverenje naroda, ključna stvar biti da obezbedim mir. To je najvažniji zadatak pored unutrašnjih reformi i borbe za najbrže rastuću ekonomiju. Kao predsedniku Vlade, moj zadatak će biti da Srbiju izmakne iz nadolazećeg sukoba.

Tačno je, njihova je želja da Srbija bude u tom taboru protiv Rusije. To im je i namera. Moja želja i moja namera je da Srbija bude van tog tabora. Do sada smo u tome uspevali. Uspevaćemo i ubuduće.

– Što se nas tiče, ne postoji nikakav razlog za strepnju. Ko bude imao više glasova mi ćemo to da prihvatimo i to je to. Verujemo u pobedu, a ako izgubimo, priznaćemo odmah. Samo je bitan broj glasova.

- Važno je samo da glasovi budu pošteno izbrojani i to je to - dodao je Vučić.

- Hoću i da okupim sve ministre da nudu na jednom mestu. U istoj zgradi. I da kontrolišem sve. Gde nema discipline i gde nema pritisaka tu nema ni odgovornosti. Setimo se samo Dosovskog režima i njihovih izjava, 14 različitih o istoj stvari u istom danu. A da ne urade nikad ništa za zemlju. To nam ponovo preti. Kod mene neće biti igre. Ili će da budu disciplinovani ili bolje da se ne prihvataju ministarskog posla. I evo, odmah da vam kažem, mnogi neće ni prihvatiti. Jer znaju kakav sam. A znam kako funkcioniše država i ne može niko da me prevari.

Spava li sa ruzmarinom ispod jastuka?

– Stvarno ne. Ali, u nedelju ću da spavam sa ruzmarinom ispod jastuka.

Šta god da bude, ponosam sam na ljude koji su izgurali ovu kampanju uprkos milijardama koje su uložene protiv nas. Na ljude koji su pružali otpor i nisu se plašili tako žestokog udara spolja na našu državu. Prošli smo kroz neverovatan napad na suverenost i slobodu zemlje. Izdržali smo i verujem da ćemo uspeti! Borili smo se i nastavićemo. Od borbe nikada nežu odustati - zaključio je Vučić.

