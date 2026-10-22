SRDANOVIĆ SE NIJE POJAVIO! Vučić: Nikada nisu naučili da pruže ruku protivniku

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je za Radio Beograd

RTS printskrin

Vučić je u razgovoru za Radio Beograd rekao da bi sa Srdanovićem, da se pojavio, razgovarao o ozbiljnim temama.

Istakao je da mu je žao što do razgovora nije došlo, kao i što munije omogućeno da gostuje u mediju u kojem su godinama iznošene neistine o njemu i njegovoj porodici.

- Ništa, valjda bismo razgovarali o nekim ozbiljnim temama. Žao mi je što nije prihvatio, žao mi je što nisu želeli, žao mi je što su mi zabranili da gostujem tamo gde su deset godina sipali neistine o meni i mojoj porodici. Dijalog je uvek lekovit i blagorodan i baš mi je žao. Ali dobro, biće prilike u budućnosti – rekao je Vučić.

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