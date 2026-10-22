VUČIĆ PRED IZBORE: Biće teška, neizvesna borba
Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.
Govoreći o završnici kampanje, Vučić je naveo da se ona završava tog dana i da počinje predizborna tišina, dok su izbori zakazani za tri dana. Na pitanje koliko je zadovoljan kampanjom, ocenio je da je ona bila veoma teška za njegovu stranu, jer je u Srbiju ušao ogroman novac sa ciljem rušenja države.
- Za nas je to veoma teška kampanja, imajući u vidu ogroman novac koji je ušao u našu zemlju za rušenje države. I da budem otvoren, srećan sam zbog hrabrosti, odlučnosti i energije koju su ljudi u Srbiji pokazali u pružanju otpora svemu tome i zahvalan sam im - izjavio je Vučić.
On je dodao da će izborni rezultat tek biti poznat i da očekuje neizvesnu borbu.
- Kakav će rezultat da bude, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju, biće teška, neizvesna borba, ali, sa druge strane, ponosan sam na sve te ljude i zahvalan im na ljubavi i podršci. Srećan sam što smo vodili jednu čistu kampanju – rekao je Vučić.
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