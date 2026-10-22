VUČIĆ GOVORIO ZA RADIO BEOGRAD, SRDANOVIĆ SE NIJE POJAVIO: Prosečna plata 1.500 evra, penzija 800 - Kosovo je Srbija, nema sankcija Rusiji

Kakva su očekivanja od predstojećih izbora? Kakva je bila kampanja? Koji su najvažniji elementi programa koji su ponuđeni biračima? Ovo su pitanja za nosice lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i „Studentska lista – Studenti pobeđuju“. Pozivu na debatu odazvao se samo Aleksandar Vučić.

Foto: RTS Radio Beograd

Vučić je u razgovoru za Radio Beograd rekao da bi sa Srdanovićem, da se pojavio, razgovarao o ozbiljnim temama. Istakao je da mu je žao što do razgovora nije došlo, kao i što munije omogućeno da gostuje u mediju u kojem su godinama iznošene neistine o njemu i njegovoj porodici.

-Ništa, valjda bismo razgovarali o nekim ozbiljnim temama. Žao mi je što nije prihvatio, žao mi je što nisu želeli, žao mi je što su mi zabranili da gostujem tamo gde su deset godina sipali neistine o meni i mojoj porodici. Dijalog je uvek lekovit i blagorodan i baš mi je žao. Ali dobro, biće prilike u budućnosti – rekao je Vučić.

Govoreći o završnici kampanje, Vučić je naveo da se ona završava tog dana i da počinje predizborna tišina, dok su izbori zakazani za tri dana.

Na pitanje koliko je zadovoljan kampanjom, ocenio je da je ona bila veoma teška za njegovu stranu, navodeći da je u Srbiju ušao ogroman novac sa ciljem rušenja države.

-Za nas je to veoma teška kampanja, imajući u vidu ogroman novac koji je ušao u našu zemlju za rušenje države. I da budem otvoren, srećan sam zbog hrabrosti, odlučnosti i energije koju su ljudi u Srbiji pokazali u pružanju otpora svemu tome i zahvalan sam im – izjavio je Vučić.

Foto: printskrin YouToube Radio Beograd

On je dodao da će izborni rezultat tek biti poznat i da očekuje neizvesnu borbu.

- Kakav će rezultat da bude, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju, biće teška, neizvesna borba, ali, sa druge strane, ponosan sam na sve te ljude i zahvalan im na ljubavi i podršci. Srećan sam što smo vodili jednu čistu kampanju – rekao je Vučić.

"Kampanju bez mržnje prema tuđim porodicama, bez uvlačenja bilo čega privatnog. Vodili smo kampanju zasnovanu na programu, planovima, idejama, na onome što želimo da sprovedemo u delo kada pobedimo, i to je za nas bilo najvažnije. Neka ljudi sami procene kakvu su kampanju vodili drugi, dovoljno je današnji dan da pogledaju. Video sam da su čak slagali: izmislili da sam abolirao i pomilovao ljude optužene za nasilje, čak sam i to video, da su falsifikovali dokumente, i tako dalje. Dakle, svakojakih sam se laži naslušao i nagledao, ali šta da radite, to je, i tek ćemo to da vidimo tokom izborne tišine", rekao je Vučić.

-Ljudi nisu zadovoljni pažnjom koju im neko posvećuje, i neretko se to odnosi na lokalne funkcionere, na lokalne čelnike, ali naravno i na ljude iz ministarstava, državne uprave, javnih preduzeća, mnogih drugih. I to su stvari koje u budućnosti moramo da menjamo. Ponekad ljudi više vole da čuju lepu reč i da vide da im neko posveti malo pažnje, nego da im čak i reši problem. Ono što sam takođe video, to je da ćemo morati da radimo i da ubrzamo ovaj program na obnovi i rekonstrukciji bolnica, domova zdravlja širom Srbije. Mi smo radili velike objekte: Klinički centar Beograd, Kliničko-bolnički centar Niš, radili smo takođe i Klinički centar Vojvodine, Kragujevac, ali radili i Leskovac, i Vranje, i Loznicu, i mnoga druga mesta. Prokuplje smo uradili, velelepnu bolnicu, ali moraćemo mnogo više po okružnim centrima i opštinskim centrima da to radimo, ne bismo li tu zdravstvenu, nego i zdravstvenu zaštitu doveli do svakog čoveka, ne bismo li pomogli u očuvanju zdravlja. A šta je tu problem, šta tu nedostaje? Stvarno je mnogo ulegnuto, stvarno je mnogo renovirano. Ali 60, 70 godina niko nije menjao ništa. U vreme dosovske uprave, oni su linoleum u jednom liftu zamenili, bukvalno ništa, kaže Vučić.

Foto: printskrin YouToube Radio Beograd

Vučić je najavio velika ulaganja u zdravstveni sistem Srbije, ističući da je potrebno ubrzati izgradnju i obnovu zdravstvenih ustanova, ali i poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite građanima u manjim mestima, selima i zaseocima.

On je poručio da će jedan od ključnih ciljeva biti ulaganje od milijardu i 300 miliona evra u zdravstvo, uz posebnu pažnju na obnovu bolnica, porodilišta i dostupnost stomatoloških usluga.

-Kada dođete i vidite da gotovo ništa nije rađeno 40 godina, od 1987. godine, da budem precizan, do tada je nešto novo izgrađeno, nešto je obnavljano, a posle toga ama baš ništa. I vi ovde uradite i Kardiovaskularnu kliniku Dedinje, radite i Tiršovu 2, završavate uskoro, radite i porodilišta, i u Beogradu i u Nišu i širom Srbije, ali to mora da ide brže i snažnije. To je jedno od mojih ključnih obećanja, da ćemo tu milijardu i 300 miliona evra uložiti i pokušati da damo sve od sebe da te ciljeve i zadatke ostvarimo – rekao je Vučić.

Govoreći o problemima zdravstvenog sistema, Vučić je ukazao na potrebu bolje organizacije i veće dostupnosti lekara i ambulanti u manjim sredinama. Posebno je istakao značaj stomatološke zaštite, najavljujući da bi stomatolozi trebalo da se vrate u domove zdravlja.

-Potrebno nam je da bolje pokrivamo sela i zaseoke. Potrebno je da imamo u manjim mestima lekare i ambulante. Potrebno je da ta zaštita bude dostupnija svakom čoveku. Kada to govorim, mislim i na običnu zdravstvenu zaštitu, ali i na stomatološku i svaku drugu – naveo je Vučić.

Foto: RTS Radio Beograd

On je podsetio na promene u dostupnosti stomatoloških usluga, tvrdeći da su 2006. godine ukinute određene usluge popravke zuba za decu i odrasle, dok su ostale hitne intervencije.

-Mislim da je to strašno važno za zdravlje nacije i, na kraju krajeva, za životni standard ljudi, da to obezbedimo i promenimo.

-Da se vrate stomatolozi u domove zdravlja i da decu možete besplatno da šaljete, da deca koja nemaju bogate roditelje ne budu hendikepirana. To su stvari koje moramo da uradimo – poručio je Vučić.

Kao dodatne prioritete naveo je vodosnabdevanje i izgradnju puteva, ističući da i pored velikog broja izgrađenih saobraćajnica i dalje postoje sela kojima nedostaju putevi i gradske ulice koje dugo nisu rekonstruisane.

Govoreći o predstojećim izborima, Vučić je izjavio da očekuje tešku i neizvesnu borbu, ali i pobedu.

- Očekujem veliku i tešku borbu i očekujem našu pobedu, ali svakako će biti teška i neizvesna borba – rekao je Vučić.

Foto: printskrin YouToube Radio Beograd

Na pitanje da li očekuje da protivkandidati, ukoliko pobede, pruže ruku svojim političkim protivnicima, odgovorio je da to ne očekuje.

-Ne očekujem, zato što oni to nikada nisu uradili. Oni to od 2014. godine nisu uradili, baš nikada. Nikada nisu naučili da pruže ruku protivniku, nikada nisu naučili da poštuju one koji drugačije misle. I to je jedan od razloga zašto gospodina Srdanovića večeras nema – izjavio je Vučić.

On je, govoreći o izjavama političkih protivnika, kritikovao njihov odnos prema građanima i ocenio da će im se, kako je rekao, bahatost i arogancija u budućnosti obiti o glavu.

Vučić je istovremeno poručio da vlast mora stalno da pokazuje poštovanje prema ljudima i brigu o njihovim potrebama, bez obzira na ostvarene rezultate.

Morate da pokazujete stalno poštovanje prema ljudima i brigu o njima – rekao je Vučić.

Vučić je najavio je da bi, u slučaju pobede na izborima, nova vlada mogla da ima 12 ministara, umesto dosadašnjih 31, uz drugačiji način rada državnih zvaničnika i predstavnika vlasti na lokalnom nivou.

Govoreći o očekivanjima u izbornoj noći, Vučić je poručio da ne očekuje posebna dešavanja i da će rezultat biti prihvaćen, uz čestitke protivniku u slučaju poraza.

- Ne verujem da će se bilo šta posebno događati. Prebrojaćemo glasove, onaj ko pobedi, taj će da slavi, a onaj ko bude poražen, mi ako budemo poraženi, niti ćemo da kukamo, niti da plačemo. Čestitaćemo protivniku i krenuti u novu borbu, a ako oni budu poraženi, šta god da rade, potpuno je svejedno – rekao je Vučić.

Vučić je istakao da bi nova vlada trebalo da bude manja i efikasnija, uz više energije, truda i neposrednog rada sa građanima.

Biće manja, biće efikasnija vlada. Verujem da ćemo uspeti da pokažemo i prikažemo mnogo više truda, mnogo više energije, mnogo više entuzijazma, da ljudi osećaju da svaki dan radimo za njih – naveo je Vučić.

On je objasnio da bi, u slučaju drugačije funkcije i većeg angažovanja na unutrašnjim pitanjima, više vremena posvetio rešavanju konkretnih problema građana.

-Kada ste na mestu predsednika, onda imate mnogo međunarodnih obaveza. Potrudim se svaki put kada se vratim iz Moskve, Pariza, Pekinga, Vašingtona, Njujorka, bilo odakle, da uvek odem negde u narod. Ali nije dovoljno. Kada ste predsednik vlade, onda imate nešto malo manje međunarodnih obaveza, ali imate bezbroj obaveza ovde, na terenu, i morate mnogo više vremena da provodite sa ljudima – rekao je Vučić.

Na pitanje da li to znači da planira drugačiju ulogu u budućnosti i veći fokus na domaća pitanja, Vučić je odgovorio da će i dalje imati međunarodne obaveze, ali da će se više baviti problemima građana Srbije.

-Imaću ih i u budućnosti, ali ću biti mnogo više okrenut unutrašnjim stvarima, dakle i rešavanju problema građana. Moraću da slušam sindikate, moraću da razgovaram sa onima koji se svakoga dana suočavaju sa bezbrojnim mukama i problemima – poručio je Vučić.

Kako je naveo, takav posao ne donosi nužno slavu i pažnju javnosti, ali može da donese konkretne rezultate.

-To mi je glavni posao koji nije lak, koji ne nosi slavu, koji ne nosi čari raskošnog svetla ili ne znam čega, ali nosi rezultate, nosi ono čime možete da budete ponosni. Dovoljno mi je da jednom detetu pomognemo, da jednoj starici ili jednom starcu pomognemo, i biću neuporedivo srećniji – rekao je Vučić.

Vučić je izjavio da će jedan od glavnih ciljeva ekonomske politike u narednom periodu biti poboljšanje životnog standarda građana, uz dalje povećanje plata i penzija. Kako je naveo, cilj je da prosečna plata u Srbiji u naredne četiri godine dostigne 1.500 evra, dok bi prosečna penzija mogla da poraste na između 750 i 800 evra.

Govoreći o političkoj situaciji nakon izbora, Vučić je upozorio da će biti teško obezbediti parlamentarnu većinu, zbog čega je pozvao građane da podrže listu koju predvodi i omoguće joj apsolutnu većinu.

- Teško ćemo doći do te većine i to ljudi moraju da znaju, zato što ja znam kako to izgleda u politici, znam kada dođe pritisak stranaca, znam koliko su neki drugi slabi na taj pritisak i pretpostavljam da će oni otići na drugu stranu. Zato očekujem, želim i tražim od naroda, tražim od ljudi podršku za pobedu koja bi nam donela apsolutnu većinu. To znači 47, 48, 49, 50 odsto glasova, to je ono što nam garantuje apsolutnu većinu – rekao je Vučić.

Govoreći o planovima za naredni period, istakao je da će prioritet biti povećanje primanja građana, za šta je neophodan snažan ekonomski rast.

Vučić je rekao da bi, uz očuvanje visokih stopa privrednog rasta, Srbija mogla da ostvari značajan napredak u pogledu zarada.

-Ja ću ono što je najvažnije, dakle, pre svega, tačka jedan je poboljšanje životnog standarda. Šta to znači? Dalje povećanje plata i penzija, ali za to nam je potreban visok i snažan ekonomski rast. Kada to kažem, to znači da će nam stopa od 4,2, 4,3 ili 4,5 odsto sledeće godine garantovati značajno povećanje plata i penzija. Verujem da u naredne četiri godine možemo doći do prosečne plate u Srbiji od 1.500 evra i da to možemo da uradimo – izjavio je Vučić.

On je podsetio da prosečna plata u Nišu iznosi 1.007 evra, dok je prosek na nivou Srbije 1.042 evra.

-Ako bismo to uspeli, onda bi to bili istorijski rezultati. Zamislite da za samo 15 godina, od 2016. do 2030. ili 2031. godine, uspete da podignete prosečnu platu sa 330 evra na 1.500 evra. To bi zaista bio istorijski rezultat i verujem da to možemo da uradimo – rekao je Vučić.

On je ocenio da je taj cilj ostvariv ukoliko Srbija zadrži odgovarajuću stopu privrednog rasta i vodi računa o budžetskom deficitu.

Vučić je najavio i mogućnost daljeg povećanja penzija, navodeći da bi prosečna penzija u narednom mandatu mogla da dostigne između 750 i 800 evra.

-Isto važi i za penzije. Verujem da penzije možemo između 750 i 800 evra da doguramo u narednom mandatu, kada je reč o prosečnoj penziji – izjavio je Vučić.

Istovremeno je naglasio da je potrebno pronaći dodatna rešenja za penzionere sa najnižim primanjima, koji se suočavaju sa najvećim finansijskim teškoćama.

-Moramo nešto da uradimo i sa minimalnim penzijama, jer ti ljudi najteže žive. Bez obzira na to što će moj otac i majka reći: „Pa mi smo uplaćivali više, morate svima linearno da povećavate“, moramo da pronađemo rešenje za one koji najteže žive i da se borimo za njih – poručio je Vučić.

Govorio je o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije u novim geopolitičkim okolnostima, poručivši da će zemlja nastaviti evropski put, razvijati saradnju sa Briselom i istovremeno čuvati tradicionalne odnose sa Rusijom i Kinom.

Vučić je istakao da Srbija neće uvoditi sankcije Moskvi, navodeći da je zemlja već dugo izložena pritiscima zbog takve odluke i da smatra da građani razumeju razloge za očuvanje postojeće politike.

- Kada je reč o tome, kod nas je sve jasno: pokušaćemo, nastavićemo evropski put. Da li će nam otvarati klastere ili ne, to je druga stvar, ali ćemo imati dobru saradnju sa Briselom. Istovremeno ćemo čuvati naše tradicionalno prijateljstvo i sa Pekingom i sa Moskvom, što znači da nećemo uvoditi sankcije – rekao je Vučić.

On je dodao da bi bilo pogrešno promeniti takvu politiku posle četiri i po godine pritisaka i problema.

-Izdržali smo četiri i po godine i bilo bi glupo da to posle četiri i po godine torture, muka i bezbroj problema danas uradimo. Verujem da građani Srbije te razloge itekako dobro razumeju – poručio je Vučić.

Govoreći o ekonomskim mogućnostima, Vučić je najavio nastojanja da se unapredi saradnja sa državama koje do sada nisu bile među najvećim investitorima u Srbiji.

Kako je naveo, potencijal za razvoj novih partnerstava vidi u Vijetnamu, Indoneziji i zemljama Latinske Amerike.

-Štitićemo našu zemlju, razvijati dobre odnose i sa onima koji ranije nisu bili najveći investitori, jer verujem da možemo da otvorimo i neka nova tržišta, ali i da privučemo nove investitore, od Vijetnama i Indonezije do latinoameričkih zemalja. Mislim da tu imamo ogroman, neiskorišćen prostor – istakao je Vučić.

Osvrćući se na promene u međunarodnim odnosima i bezbednosnu situaciju u Evropi, Vučić je ocenio da Srbija mora da vodi računa o sopstvenim interesima i da izbegava uključivanje u sukobe velikih sila.

-Očigledno je da se Rusi i Amerikanci bolje razumeju, a da se Evropljani i Rusi ne razumeju tako dobro. Mi smo mala zemlja i šta ćemo dalje da radimo? Da čuvamo sebe. Da ne učestvujemo u njihovim razmiricama – rekao je Vučić.

On je ukazao i na intenziviranje naoružavanja evropskih država, izrazivši nadu da neće doći do velikog sukoba.

-Evropa se naoružava, naoružava se veoma ozbiljno. Nadam se da neće doći do velikog sukoba, ali, kako bi Čehov rekao, kada u prvom činu imate pušku... – zaključio je Vučić.

Vučić izjavio je da će Srbija nastaviti da vodi politiku očuvanja mira i stabilnosti, uz nastojanje da ojača svoju međunarodnu poziciju i zaštiti nacionalne interese u uslovima sve izraženijih geopolitičkih tenzija.

Govoreći o pritiscima da se Srbija opredeli za jednu od velikih sila, Vučić je ocenio da će oni biti sve snažniji ukoliko se pogoršaju odnosi između međunarodnih aktera.

-Ja se nadam da se to neće dogoditi, ali nama ostaje da sebe čuvamo, da čuvamo mir i stabilnost. To je od najvećeg značaja za sve naše građane i za celu našu zemlju. Kada sačuvamo mir i stabilnost, uveren sam da ćemo umeti i uspeti da uradimo sve ono o čemu smo pričali, sve ono što smo radili u ekonomiji, i da nastavimo sa još većim uspesima – rekao je Vučić.

On je dodao da će Srbiji biti potrebno još više iskustva kako bi se suočila sa pritiscima koji bi mogli da uslede.

-Bićemo pod ogromnim pritiscima da se svrstamo na jednu ili na drugu stranu. Zato je potrebno da imamo iskustvo, veće nego do sada. Što njihovi odnosi budu lošiji i što kriza bude veća, zahtevi za priklanjanjem ili usaglašavanjem sa jednom stranom biće neuporedivo snažniji – istakao je Vučić.

Govoreći o budućnosti Kosova i Metohije, Vučić je ponovio stav da je južna srpska pokrajina deo Srbije, pozivajući se na Ustav Srbije, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.

-Za nas je Kosovo i Metohija deo Srbije, u skladu sa Ustavom Srbije, kao najvišim pravnim aktom naše zemlje, ali istovremeno i u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244, Kosovo i Metohija su deo naše teritorije. Bili smo i bićemo pod ogromnim pritiskom – poručio je Vučić.

Najavio je da će Srbija nastaviti aktivnosti usmerene protiv priznavanja nezavisnosti Kosova, kao i pružanje ekonomske i socijalne pomoći srpskom stanovništvu koje živi na tom prostoru.

-Pomagaćemo našem narodu i činiti sve što možemo da oni ekonomski i socijalno mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji. Jasno je da će Aljbin Kurti, koji podržava naše protivnike, zajedno sa Nenadom Rašićem, učiniti sve da Srbe dalje proteruje sa Kosova i Metohije, a mi ćemo učiniti sve da našem narodu pomognemo – rekao je Vučić.

Na pitanje kako Srbija može da se suprotstavi takvim pritiscima, Vučić je rekao da će biti neophodni nastavak dijaloga, jačanje međunarodnih odnosa i unapređenje ukupne pozicije zemlje.

Veoma je teško, ali moraćemo dalje da snažimo odnose i sa zapadnim zemljama, sa NATO-om, koji preko KFOR-a čuva neku vrstu bezbednosti na Kosovu i Metohiji za naše ljude. Moraćemo da razgovaramo, da pregovaramo i da snažimo poziciju Srbije u svakom smislu, pre svega ekonomski i politički, a naravno i vojno – izjavio je Vučić.

Jačanje Srbije važno je i kao faktor odvraćanja onih koje je optužio da žele da ugroze njene interese.

Odgovarajući na pitanje o saradnji Prištine, Tirane i Zagreba, Vučić je rekao da ima na umu i taj savez, koji je ocenio kao pretnju Srbiji i njenim interesima.

Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija, uprkos pritiscima i bezbednosnim izazovima u regionu, mora da nastavi ekonomski razvoj i jačanje svojih odbrambenih kapaciteta. Govoreći o vojnoj saradnji Hrvatske, Albanije i Prištine, izrazio je zabrinutost zbog ciljeva tog povezivanja i poručio da Srbija još nije dobila jasno objašnjenje njegovog smisla.

-U Hrvatskoj su odgovarali kroz šale, pošalice, na sve moguće načine, samo nam nikada nisu rekli: „A šta je smisao tog saveza?“ Dakle, nije reč o vojno-tehničkoj saradnji, već o vojnom savezu. Zašto i čemu taj vojni savez? Nikada nam to nisu rekli – rekao je Vučić.

On je naveo da su predstavnici Albanije umanjivali značaj tog povezivanja, dok je ulogu Zagreba opisao kao okupljanje partnera u regionalnom vojnom savezu.

Vučić je izneo i tvrdnju da je takvo povezivanje podstaknuto sa strane kako bi predstavljalo pretnju Srbiji.

Naše je da štrčimo, naše je da brže napredujemo, više radimo i ekonomski napredujemo, a oružje i oruđe služe nam samo kao faktor odvraćanja, da nikada nikome ne bi palo na pamet da napadne Srbiju – poručio je Vučić.

Govoreći o procesu povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova, Vučić je naveo da je 28 zemalja do tada povuklo priznanje.

Ocenio je da prostor za dalju promenu međunarodnog odnosa prema ovom pitanju nije veliki, ali je istakao da Srbija neće odustati od diplomatskih aktivnosti.

-Nije veliki taj rezervoar, posebno što i oni imaju još zemalja koje mogu da ih priznaju pod pritiskom. Uz podršku Turske i nekih drugih zemalja moguće je da se to dogodi sa još jednom ili dve zemlje, ali i mi imamo tri ili četiri zemlje koje mogu da promene svoj stav i krenu ka otpriznavanju. Verujem da se taj odnos neće značajnije menjati u narednom periodu. U svakom slučaju, mi ćemo da se borimo. To nam je posao, to je naša zemlja i za nju ćemo da se borimo – rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o odnosima Srbije i Republike Srpske, ističući da je posebno ponosan na to što tokom prethodnih 14 godina nije bilo javnih sukoba između Beograda i Banjaluke.

-Uspeli smo jednu stvar na koju sam stvarno veoma ponosan, a to je da u prethodnih 14 godina niste primetili nikakav javni sukob, netrpeljivost ili nesuglasice između Beograda i Banjaluke. Čak i kada su one postojale, mi sa tim nismo izlazili u javnost. Tako se ponašaju odgovorni ljudi i odgovorni državnici – rekao je Vučić.

Podsetio je da su odnosi Srbije i Republike Srpske u prošlosti bili opterećeni sankcijama i blokadama, dok se danas, prema njegovim rečima, saradnja odvija kroz zajedničko obeležavanje važnih istorijskih događaja i podršku projektima u Republici Srpskoj.

Vučić je dodao da Srbija finansijski pomaže projekte u opštinama Republike Srpske, uključujući izgradnju i obnovu škola, vrtića, domova zdravlja i bolnica, i najavio da će takva podrška biti nastavljena.

Aleksandar Vučić govorio je o negovanju kulture sećanja, očuvanju istorijskog nasleđa i odnosu prema žrtvama ratova, ističući da Srbija ne sme da dozvoli reviziju istorije. Osvrnuo se i na događaje u Srebrenici, poručivši da iskazuje pijetet prema bošnjačkim žrtvama, ali i ponovio svoje protivljenje upotrebi termina „genocid“ u tom kontekstu.

Vučić je naglasio da je važno da se budućim generacijama prenose znanja o prošlosti i da se odaje poštovanje stradalima.

-Narod koji nema prošlost i koji ne razume šta je bilo u prošlosti neće razumeti ni ono što mu se događa u budućnosti. Dešavaće mu se jednako strašne stvari kao u prošlosti, a iz toga neće umeti da izvuče pouke. Sa druge strane, mi time pokazujemo poštovanje prema našim stradalim ljudima, jer ako ne pokažete ni to poštovanje, ko će pokazati poštovanje prema nama i ovoj generaciji? Ko će u budućnosti pokazati poštovanje? – rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija ne sme da dozvoli prekrajanje istorijskih događaja i da će nastaviti da se bori protiv onoga što smatra pokušajima da se srpski narod predstavi kao isključivi krivac.

Govoreći o Srebrenici, Vučić je istakao da poštuje sve žrtve i podsetio na svoju posetu Potočarima, gde je 2015. godine prisustvovao komemoraciji.

-Moj stav je jasan. Ja uvek pokazujem pijetet prema bošnjačkim žrtvama, prema svim žrtvama. Otišao sam tamo da položim cvet, da pognem glavu, a oni su me gotovo linčovali, samo zato što nisam hteo da upotrebim pravno-politički termin koji su oni koristili, a to je genocid. I samo zato sam to doživeo, jedva preživeo – rekao je Vučić.

On je potom govorio o diplomatskim aktivnostima Srbije u Ujedinjenim nacijama, ocenjujući da je zemlja uspela da ostvari važan rezultat zahvaljujući velikom trudu i podršci, kako je naveo, čitave nacije.

Vučić je izneo i svoje tumačenje političkih događaja u Srbiji, tvrdeći da su pokušaji pokretanja „obojene revolucije“ bili povezani, između ostalog, sa stavom Srbije prema rezoluciji o Srebrenici i odlukom da ne uvede sankcije Ruskoj Federaciji.

- Hvala vam građani što smo vodili divnu, čistu kampanju. Govorili smo kako vidimo budućnost Srbije, pogledajte druge, videćete mrak i mržnju. Donesite odluku po svojoj savesti, donosite odluku o budućnosti roditelja, unuka, dece, supružnika, sestara, braće. Radićemo mariljvo i vredno, Srbija će biti uspešna zemlja. Ako ne pobedimo, pružićemo ruku i borićemo se u opoziciji. Do nedelje uveče, a do tad stavi ruzmarin - zaključio je Vučić.