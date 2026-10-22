VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJA ZA SVAKI DOM! Vučić poslao jasnu poruku iz Hale sportova
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objasnio je koliko će država ulagati u vodosnabdevanje i kanalizaciju.
- Vodosnabdevanje i izgradnja kanalizacija - Nastavićemo sa projektom Svoj na svome, hoćemo da ljudi znaju to. Obezbedićemo kanalizaciju, kaže neko to su ljudi nelegano gradili, jedva su krpili kraj sa krajem. Vodosnabdevanje za svaki dom, kanalizacija. To su velike stvari - istakao je Vučić.
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