VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJA ZA SVAKI DOM! Vučić poslao jasnu poruku iz Hale sportova

ALEKSANDAR Vučić poručio je na Velikom skupu Ujedinjene Srbije da će zdravstvo biti jedan od najvažnijih prioriteta buduće vlade. Iako je istakao da je ponosan na izgrađene i obnovljene zdravstvene ustanove, priznao je da građani i dalje imaju ozbiljne probleme sa zakazivanjem pregleda i dijagnostikom. Najavio je da bolnice moraju da budu opremljene neophodnim aparatima kako pacijenti ne bi morali da plaćaju skupe privatne preglede.