VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: „Građani ne smeju da plaćaju skupe preglede kod privatnika"

ALEKSANDAR Vučić poručio je na Velikom skupu Ujedinjene Srbije da će zdravstvo biti jedan od najvažnijih prioriteta buduće vlade. Iako je istakao da je ponosan na izgrađene i obnovljene zdravstvene ustanove, priznao je da građani i dalje imaju ozbiljne probleme sa zakazivanjem pregleda i dijagnostikom. Najavio je da bolnice moraju da budu opremljene neophodnim aparatima kako pacijenti ne bi morali da plaćaju skupe privatne preglede.

Foto: Printskrin

- Zdravlje ljudi. Ponosam sam na kliničke centre u Beogradu, Nišu, ukupno 200 objekata smo izgradili. Nije dovoljno, i dalje ljudi vide da ne mogu odmah da dobiju mag. rezonancu, skener, mamograf, rendgene. To mora da ima svaka bolnica i KC, građani će to imati džabe, jer je država to gradila. Garantujem, ulaganje od milijardu 300 miliona, ulaganje u ljude, specijaliste, lekare, da imamo lekare u najudaljeniji mselima, da do svakoga dođe, to će nam biti prioritetni zadatak. Kao i borba protiv retkih bolesti. POmagaćemo za inovativne lekove, da damo sve da izlečimo ljude od karcinoma, davaćemo novac jer nam je zdravlje ljudi najvažnije. Nećete više plaćati za prenatalne testove, već će te imati za džabe, drage majke. U najrazvijenijim zemljama se skupo plaća, kdo nas će biti džabe. Što se zubara tiče, ovi koji hoće da se vrate na vlast, koji hoće da pljačkaju, oni su 2006 ukinuli zubare za obične ljude. Do kraja 2027. i stari i deca ponovo će imati besplatne stomatološke usluge u svim domovima zdravlja. To su ogromne promene - rekao je Vučić.