VUČIĆ OBEĆAO RAST PLATA I PENZIJA: Potrebno je da nastavimo sa rastom kakav smo imali

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Foto: Tanjug/Miloš Milojević

Vučić je izašao na binu uz pesmu "Ruzmarin".

Kad je u pitanju poboljšanje životnog standarda, plate i penzije će nastaviti da rastu, obećava on.

"Za samo jedan mandat nove vlade, za nepune 4 godine, prosečna plata u Srbiji biće 1500 evra. Dostići ćemo nivo neuporedivo razvijenijih zemalja. Potrebno je da nastavimo sa rastom kakav smo imali. Očekujem da u naredne 3 godine budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Zato će ta vlada biti mala, ali efikasna. Što manje troškova, a više brige za građane. Moramo doći do svakog čoveka koji ima problem i da rešimo to, i ako ne možemo, da ga bar saslušamo. Moći ćemo u 4 godine da prosečne penzije podignemo do gotovo 800 evra. Penzionerima sam beskrajno zahvalan. To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, izgradili sve što imamo. Ljudi koji iamj uznanje i iskustvo, ali imaju veliko srce, oni su 2014. kada je bilo teško verovali u to da možem oda našpravimo veliki preokret. Beskrajno vam hvala, penzije će da prate plate. Hvala vam za svu ljubav i podršku. Vreme je da mi sada uzvratimo i da živite najbolji deo života. MInimalac kada smo došli na vlast bio je 140 evra, danas je 600 evra. Svake godine ćemo povećavati minimalac, jer žeči mda imamo najmanje siromašnih, hoću da pomognemo obični mradnicima koj iizgaraju i bore se za Srbiju. Hoću da razlika između najbogatijih i siromašnih bude što manja", kazao je on.