"ACO, SRBINE!" Skandiranje Vučiću na skupu liste ”Ujedinjena Srbija"

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu.

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Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Vučić je izašao na binu uz pesmu "Ruzmarin". Veličanstvene scene - cela hala peva poznatu pesmu, sada već nezvaničnu himnu "Ujedinjene Srbije".

- Ovo nikada neće imati. Vi ste već pobedili, ovo ne dolazi spolja, ovo dolazi iz srca i duše - rekao je Vučić, nakon što je 5 minuta cela hala uglas pevala pesmu "Ruzmarin".