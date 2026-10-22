Politika

VUČIĆ NA BINI: "Ruzmarin" na skupu liste ”Ujedinjena Srbija"

В.Н.

22. 10. 2026. u 16:26

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

ВУЧИЋ НА БИНИ: Рузмарин на скупу листе ”Уједињена Србија

Foto: Novosti

Vučić je izašao na binu uz pesmu "Stavi ruzmarin". Veličanstvene scene - cela hala peva poznatu pesmu, sada već nezvaničnu himnu "Ujedinjene Srbije".

- Ovo nikada neće imati. Vi ste već pobedili, ovo ne dolazi spolja, ovo dolazi iz srca i duše - rekao je Vučić, nakon što je 5 minuta cela hala uglas pevala pesmu "Ruzmarin".

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