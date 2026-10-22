VUČIĆ EMOTIVNO O DULETU VUJOŠEVIĆU: "Čuli smo se 20 dana pre njegove smrti, nismo pričali o politici" Otkrio šta ga je najviše zanimalo
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", gostovao je na Jutjub kanalu "Albatros News", gde je govorio o predstojećim izborima, medijima, Kosovu i Metohiji, odnosima sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, ali i o pojedinim ličnim temama.
Posebnu pažnju posvetio je odnosu sa pokojnim košarkaškim trenerom Duškom Duletom Vujoševićem, otkrivši da je planirao da ga ugosti u svom podkastu, kao i da su poslednji put razgovarali svega 20 dana pre njegove smrti.
– Duga je naša istorija, upoznao sam ga još davno. Bio je mlad kao košarkaški stručnjak, kada sam ja bio direktor "Pinkija". 2012. ili 2013. godine je izabrao pristup da mora država da bude kriva jer nikada ne bi izgubio utakmicu da nije Vučića i države. To je legitiman pristup, na tome je insistirao. Posle toga sam mu mnogo pomagao, što on nikada nije krio, što ni Predrag Danilović nije krio. Kada se razboleo posetio sam ga u bolnici. On se ubacio u politiku, razgovarali smo, ja sam znao i šta misli i govori. Ja sam uvek voleo košarku, i uvek sam maštao da budem trener. Pričali smo telefonom 20 dana pred njegovu smrt, i njegova supruga, koja je divna žena i ona to zna, on je rekao odmah da hoće. I nismo pričali o politici, ja sam ga pitao sve što sam uvek želeo da ga pitam, o košarci i svemu. I pozvao sam i Radeta Bogdanovića, i on je isto prihvatio – rekao je Vučić.
Kako je objasnio, uprkos političkim nesuglasicama koje su imali tokom godina, želeo je da od Vujoševića čuje što više o košarci, posebno o trenerskim metodama, taktičkim rešenjima i načinima na koje je motivisao igrače.
(24sedam)
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