Politika

"ONA ŠTITI SVOJU ZEMLJU OD NASILNIKA" Vučić o potezu italijanske premijerke: Mene bi obesili da sam to uradio

В.Н.

22. 10. 2026. u 10:07

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, komentarisao je dekret Đorđe Meloni, poručivši da italijanska premijerka štiti svoju zemlju od nasilnika.

ОНА ШТИТИ СВОЈУ ЗЕМЉУ ОД НАСИЛНИКА Вучић о потезу италијанске премијерке: Мене би обесили да сам то урадио

Foto: Printskrin/K1 TV

- Da sam ja doneo dekret, mene bi obesili. Svaka joj čast, ona čuva i štiti svoju zemlju od siledžija i nasilnika - poručio je Vučić.

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