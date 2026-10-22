"AKO POBEDIMO, NEĆE TU POBEDU OTETI NIJEDNA STRANA AMBASADA" Vučić: Jedino što me zanima je kako su ljudi glasali (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da su građani Srbije pokazali jedinstvenu hrabrost u svetu i suprostvaili se veoma moćnim spoljnim snagama.

Foto: Printskrin/K1 TV

- Pre svega hoću da se zahvalim ljudima koji su nas podržavali u jednom teškom vremenu, ti ljudi su pokazali jedinstvenu hrabrost u svetu. Uspeli smo da se suprotstavimo, dok su neki blokirali ulice, fakultete, život. Neki ljudi su radili marljivo, gradili puteve, pruge, kliničke centre, promenili lice Srbije. Više je urađeno u prethodnih 14 godina za Hram Svetog Save, nego u prethodnih 105 godina. Sve simbole, do spomenika Stefanu Nemanji, do celog Beograda na vodi i Skajlajna, sve smo mi uradili. Promenili smo lice gradova, lice Srbije, napravili jednu uspešnu zemlju koja nikada nije mogla da se hvali visokom stopom ekonomskog rasta, koja je danas jedan od kandidata za evropskog šampiona ili uvek na postolju onih zemalja koje imaju najvišu stopu rasta u Evropi. Da li živimo bolje? Pa ja ću vam navesti neke primere, iako je naša negde navika, bezmalo sportska aktivnost, da kukamo i da se žalimo. Takvi smo. Danas minimalna minimalna plata pokriva, značajno je preko minimalne potrošačke korpe. Nikada ranije to nije bio slučaj. Danas prosečna plata pokriva 119 odsto, dakle još 20 odsto ostane u odnosu na prosečnu potrošačku korpu. Dakle, to su velike promene, ogromne promene. Da li je to ravnomerno raspoređeno, nije. To je moja greška, ja sam hteo da uradim ono što je najvrednije, da se uradi KC Beograd, KC Niš, KC Vojvodina, uskoro kreće KC Kragujevac. Problem je u tome kada odete dalje od Smedereva, Aranđelovca. Mi smo izašli pred narod sa stvarnim programom. Ono što je suština jeste da je za mene zdravstvo prioritet broj 1, dalje ulaganje u opremanje naših bolnica. Imaćete dostupnost lečenja po ambulantama po manjim mestima - kazao je Vučić.

- Gde god sam išao po Srbiji ljudi su se žalili na ljude na lokalnom nivou. Nepostojanje želje kod nekih ljudi da prime ljude, razgovaraju. Ljudi žele pažnju. Najlepše mi je u kampanji bilo što su ljudi shvatili opasnost. Šta je sinoć izjavio gospodin Kuzmanović. On kaže - mene nije briga za Kosovo, mene je briga za Srbiju. Što će reći da za njega Kosovo nije Srbija. Ljudi su osetili opasnost, nadvila se nad Srbijom, ogroman novac je uložen u nečije rušenje. Milijarde i milijarde evra. Ja vas pitam? A ko bi izdržao toliki udar? Mi za sto godina ne može da skupimo. Mi smo bukvalno David, kao mala snaga koja se suprotstavlja velikim i moćnim silama - rekao je Vučić.

- Pogledao sam juče u Nišu, 4 od 5 velikih poslodavaca mi smo doveli. Zemlja ide u dobrom smeru uprkos pritiscima. Zašto da nas zaustave? Pod 1, zato što se nismo saglasili sa sankcijama Rusiji. Pod 2, zato što mi nikada neće zaboraviti onu našu veliku pobedu i njihovu jadnu pirovu pobedu u UN, vezano za genocid u Srebrenici. I pod tri, Kosovo i Metohija. I pod četiri, ono što nisam sinoć stigao da kažem, oni ne mogu da dopuste da Srbija ekonomski brže raste od okruženja. Ono što su radile velike sile od 19. veka i celog 20. veka, to je da Srbija uvek mora biti slabija od okruženja - naglasio je.

Vučić kaže da je kao predsednik republike tražio mogućnost da se svaki incident izbegne.

- Nikada nisam mislio da je nasinje rešenje. Sklanjali smo se od toga. Nikada ga nismo hteli. Ja sam odgovoran čovek. Dovoljno je da ih poslušate. Samo ih pogledajte i poslušajte, i jasno vam je kakav bi haos nastupio kada bi pobedili. Ja mislim da to ljudi na kraju krajeva vide. Jesmo li dobili odgovor da li i uveli sankcije Rusiji? Uveli bi ih sutra. To zna i Putin. Sami su rekli da ih nije briga za Kosovo, pa je Karović rekao da je to regionalno pitanje. Sinoć kažu da ih baš briga za Kosovo, i mrtvi hladni to govore. Podržali su ih Nataša Kandić, Sonja Biserko, Felinger. Uz Kurtija i Rašića, podržali ih Đukanović, Spajić, Plenković. Da li je to dovoljno za ljude da razumeju kolika se opasnost nadvila nad našu zemlju? Nema nikakvog programa ni o čemu. Šuplje fraze koje slušamo od 1945.

Foto: Printskrin/K1 TV

Rekao je da nema račun nigde u inostranstvu, i da se vredno i časno bori za svoju zemlju.

- Ali su oni deset ili 12 godina pravili percepcije. Tri godine su pravili kampanje o Jovanjici, pa su čak i oni poput Miodraga Aleksića koji su krenuli sa tom pričom na kraju priznali. Ali to nismo više čuli, a to je čak i u Skupštini rekao. Čak ni kada je novinarka Zorić to rekla, držali su to jedan dan, pa su skinuli. A kako mislite da neko od njih glasa kada su ubedili neke ljude da sam ubio dečaka u Valjevu, da sam koristio zvučni top. Laž do laži, a nisam ni vodeni top izvodio na ulice - dodao je on.

Istakao je da je policija uvek samo odgovarala na nasilje, i kaže da je u Francuskoj uhapšeno za jedan dan 1.800 uhapšenih, od toga 727 maloletnika.

- U Srbiji gotovo niko nije hapšen. Niko nije odgovarao za uništenje 200 traktora, koji su nas spasili krvoprolića. Ko je odgovarao od njih? Niko. Abolirao sam i onih 12 koji su spremali haos u RTS-u. To su notorne laži, u koje ljudi biraju da poveruju. Kao što se smejem kada vidim bivše, penzionisane pripadnike, bukvalno sve najgori od najgoreg. Od Spasoja Vulevića do Rebića. I tu su na tim spiskovima samo zato što su smenjeni. Kako Vuleviću 13 godina ništa nije smetalo. Kako to Rebiću nije smetalo da bude direktor policije, onog dana kada je smenjen zato što je bio loš direktor, pošto se kupa u bazenu dok neki drugi hapse Belivuka, a sada mu je problem - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin/K1 TV - Generala Lukića koji im je verno služio ispiručili su iz bolnice, u papučama, jer su rekli da ga vode na skener, pa mu kupovali papuče. Posle 20 godina isti ljudi. Dejan Šoškić, zna kako sebi da puni džepove i tajkunima. Sve isti ljudi. Imate preko 100 ljudi koje je postavila DS, koji su rešili ponovo da dođu na vlast. Celu kampanju beže od svakog pitanja. Oni misle lako je prolivati tuđu krv po ulicama. To vam obećavaju lideri njihove liste. Kako su u džakovima isporučivali naše ljude. Oni koji su poslati da sruše državu, uradiće sve da državu sruše. Dovoljno mi je da vidim ko ih podržava. Sve sam razumeo i svako pametan je razumeo - rekao je.

- Priznao sam izborni rezultat kada je bilo 0,3 posto razlike. Ako izgubimo izbore, ja ću da čestitam našim protivnicima. Reći ću sve što mislim. Znam mnogo više stvari nego što smem da kažem. Ako pobedimo, neće tu pobedu oteti nijedna strana ambasada, niti iko drugi. Mogu da rade šta hoće, jedino što me zanima je šta je u kutijama glasačkim. Ja očekujem neizvesnu borbu. Izbori su lakmus papir jedini. Nikada ne znate, izbori mogu mnogo toga da promene - naveo je Vučić.

Kaže da će danas govoriti u Hali sportova u Beogradu.

- Do detalja smo govorili i o zdravstvu i razvoju infrastrukture, pa sve do poljoprivrede i privlačenju investicija, ali želim da to ponovimo još jednom u Hali Sportova. Neka uporede Niš sinoć, i tamo je bilo mnogo više ljudi nego što će oni imati večeras u Beogradu. Taj trg je težak, i u svim ostalim delovima Niša stojimo mnogo bolje nego u samoj Medijani, iako i tu očekujem popravljanje rezultata. Taj trg je komplikovan, i oni kada su držali skup tamo sa 6.000 ljudi. Nije lako popuniti taj trg. Nije pitanje u tom takmičenju, glasački listići će sve reći - dodaje on.

- Ja se ne takmičim na mrežama, takmičim se u programima, rezultatima. Ja znam da ako dobijem poverenje to moram da sprovedem u delo. Miran sam uprkos problemima kojih je bezbroj, sve ono kroz šta sam morao da prođem, moja porodica i ja. Zadovoljan sam jer smo imali jednu čistu, lepu kampnju. Kad vam N1 zabrani dolazak, kaže ne možeš samo ti da dođeš, onda vam je poruka jasna, poruka nacističkog tipa. Može sa liste, ali ne može Vučić. To kod njih nije čak izazvalo ni sumnju da su pogrešili. Kada sve sagledate, postavite sebi pitanje - dobro da sam živ. Sve im je mračno. Uspeli smo da se nečim pozitivno suprotstavimo. Uvek je sve bilo zasnovano na lažima - naveo je Vučić.

- Njima su studenti pešadija. To je ono šta su radili. Para imaju napretek, neograničeno u odnosu na nas. Vukša Dragović vam je doneo spisak ko je sve dao milijardu i 300 miliona. Direktno su strane službe na čelu svega toga. Ceo način finansiranja tzv. civilnog sektora, posle prvog rušenja Mosadeha u Iranu. Direktno je vodio američki ambasador u Teheranu to, i doveo je dinastiju Pahlavi na vlast. Svih tih 26 godina ste imali američkog potrčka i lutkarsko pozorište napravljeno od Irana, od velesile za sva vremena. I onda su se Amerikanci setili da ne prolivaju krv, već da to rade ljudi odatle - kazao je Vučić.

Kaže da je uslov za otvaranje klastera, da podržavamo razne NVO.

- Ja to znam od početka, samo sam mislio da imaju neke granice. E to baš tako kažu. I to su mi rekli hiljadu puta. A onda kada im kažete da neće ni da razgovaraju sa nama, onda kažu - e dobro, hajde da probamo, možda će da se odljute. Majke mi mile, tako razgovaraju sa nama. Pošto znaju da sa mnom ne mogu da razgovaraju kao sa drugima, ODIHR, ovi iz Saveta Evrope, ovi evropski parlamentarci, tražili su da ih primi Ana Brnabić, Marko Đurić, neće ih primiti niko. Imaju jedan razlog, prekršili su sve kodekse posmatračke misije. To je ološ sa dna kace. Pitajte ambasade skandinavskih zemalja i Holandije, koliko su imali susreta sa revolucionarima. Pitajte ih i jedne i druge - rekao je Vučić.

Kazao je da se naneće pojaviti dok ne bude imao tačan i precizan rezultat.

- Oko pola jedanaest najkasnije ću se oglasiti - rekao je.

O dekretu Đorđe Meloni

- Da sam ja doneo dekret, mene bi obesili. Svaka joj čast, ona čuva i štiti svoju zemlju od siledžija i nasilnika - poručio je Vučić.