Politika

Nataša Kandić koja podržava "Studentsku listu" sada direktno udarila na Vučića

В.Н.

22. 10. 2026. u 07:00

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DEŽURNI srbomrzac Nataša Kandić, koja je otvoreno podržala takozvanu ''Studentsku listu'', sada je direktno udarila na Aleksandra Vučića.

Наташа Кандић која подржава Студентску листу сада директно ударила на Вучића

Foto: Printskrin

Kandićeva, koja je karijeru izgradila na najbrutalnijem optuživanju srpskog naroda i države za najjezivije zločine, oglasila se na društvenim mrežama i krenula u otvorenu hajku i prognoziranje "kraja" Aleksandra Vučića.

Naime, Kandićeva je tagovala zvanični profil Aleksandra Vučića na mreži Iks i napisala:

- Aleksandar Vučić je stvarno gotov. 

Kandićkina objava još jednom je pokazala na čiju stranu je stala uoči predstojećih izbora, ali to nije iznenađenje. Blokaderima, koje podržava i Kandićka, smeta Aleksandar Vučić, pre svega jer je on čovek koji štiti državne i nacionalne interese. 

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