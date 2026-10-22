Nataša Kandić koja podržava "Studentsku listu" sada direktno udarila na Vučića
DEŽURNI srbomrzac Nataša Kandić, koja je otvoreno podržala takozvanu ''Studentsku listu'', sada je direktno udarila na Aleksandra Vučića.
Kandićeva, koja je karijeru izgradila na najbrutalnijem optuživanju srpskog naroda i države za najjezivije zločine, oglasila se na društvenim mrežama i krenula u otvorenu hajku i prognoziranje "kraja" Aleksandra Vučića.
Naime, Kandićeva je tagovala zvanični profil Aleksandra Vučića na mreži Iks i napisala:
- Aleksandar Vučić je stvarno gotov.
Kandićkina objava još jednom je pokazala na čiju stranu je stala uoči predstojećih izbora, ali to nije iznenađenje. Blokaderima, koje podržava i Kandićka, smeta Aleksandar Vučić, pre svega jer je on čovek koji štiti državne i nacionalne interese.
Preporučujemo
NAROD JE NAŠA SNAGA! SA NARODOM, ZA NAROD I UJEDINjENU SRBIJU! Moćna Vučićeva poruka
22. 10. 2026. u 23:52
MNOGO JE OPASNIJE OD ONOGA ŠTO SAM MISLIO: Aleksandar Vučić poručio naciji - Čuvamo Srbiju, dok za njih KiM nije njen deo
22. 10. 2026. u 22:32 >> 23:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)