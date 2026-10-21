ODBIO SAM DA POTPIŠEM NEZAVISNOST KOSOVA I REGIONALNU POLICIJU Vučić: Sve su nas lagali, ali dobili smo 10 godina mira u nemogućim uslovima
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić gost je emisije "Prva tema" na Prvoj televiziji.
- Pošto slušam svakovrsne laži oko Kosova i Metohije, lako je posle bitke biti general, lako je izvlačiti stvari iz konteksta i pričati gluposti o Briselskom sporazumu i o svemu drugom. Taj sporazum je potpisao Dačić, vidite, nikada ga nisu napali, napadali su uvek mene. I ja nemam problem sa tim. Ja sam odbio da potpišemo nezavisnost Kosova, i odbio sam da potpišem regionalnu policiju kojom bi upravljali Albanci, i oni su od toga odustajali, odustajali, i na kraju su morali da pristanu, jer ja nisam hteo nikakve ustupke po tom pitanju da pravimo. Naravno, oni su nas slagali za sve, ali smo mi dobili 10 godina mira, 10 godina mogućnosti u nemogućim uslovima, kada su već imali ceo Zapad koji je priznao nezavisno Kosovo, i kada je bilo samo pitanje dana kada će još jedan veliki talas priznanja Kosova da usledi, i da bude kraj, i da to potpuno bude skinuto sa šahovske table - dodao je.
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