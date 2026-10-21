"STRANCI SU IM ZABRANILI" Vučić: Nisu smeli da kažu studentima iz Republike Srpske - "Braćo, uz vas smo"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić izjavio je večeras u emisiji "Prva tema" da dođu ta vremena kada nije važno ni šta ste uradili ni koliko ste uradili, jer je neko iz strane službe obavljao taj posao ogromnog ulaganja u ovu zemlju protiv naše zemlje, i želeći da baš takvi dođu na vlast, koji će da budu poslušni.

Foto: TV Prva

- Ja sam jedan primer naveo, a podsetiću vas, siguran sam da se vi sećate, Andrea i Filip su mlađi nešto, pa nisam siguran da se sećaju, ali tokom kampanje bila je popularna rečenica lidera DOS-a kada ih pitaju za Haški tribunal, jer su oni znali da je to nepopularno u Srbiji. Oni su svima odgovarali: "Pa to je za nas deveta rupa na svirali." Da, da. A onda je od te devete rupe postala svaka rupa na svirali, baš taj Haški tribunal. Isporučili su sve, a oni su znali i tada da lažu i da obmanjuju javnost. Kao što i ovi danas, i ako ste slušali sinoć Karovića, i ako ste slušali Sajčića, i svi su oni prave naivni, govore ono što im se sviđa i što bi neko želeo da čuje, ali nema odgovora ni na jedno pitanje. I samo, ljudi bi trebalo da znaju da sve to što govore, i sve to što rade, oni odlično znaju šta je potrebno da urade u budućnosti. Baš kao što je Svilanović svojevremeno rekao: "Svi smo mi znali da moramo da pustimo Crnu Goru da ode, jer je to bio uslov da dobijemo pare u Budimpešti." I Svilanović je o tome javno govorio. Tako i ovi danas znaju šta će sve morati da isporuče ukoliko pobede na izborima, samo što to neće da vam kažu pre pobede, jer su im stranci to zabranili.

Dao je i primer.

- Njemu je najlakše bilo da studentima iz Republike Srpske kažu: "Braćo, mi smo sa vama, mislimo sve isto što i vi." Šta ih je koštala ta jedna rečenica da kažu, i imali bi podršku studenata iz Srpske? Jer oni su ih prozvali, direktno, da su ih— Oni su ih prozvali da su ih izdali, da su izdali braću u Republici Srpskoj, i pitali su ih: "Je li vi. .. da li vi ovo mislite ili ne?" Šta je njih koštalo da kažu: "Mi smo braću uz vas"? Samo to. Hoćete ja da vam kažem? Pa, koštalo ih je. Nisu smeli to da kažu zato što oni koji im plaćaju kampanju, oni koji im plaćaju sve ovo, su rekli: "E, po tom pitanju nećete da im odgovorite pozitivno, zato što ćete morati da uradite određene stvari i protiv Republike Srpske u budućnosti." Odnosno, da kažete da su Srbi počinili genocid, da se pozivate na ne znam kakve presude, na odluku Ujedinjenih nacija u kojoj smo se mi borili protiv toga, i tako dalje.- odgovorio je.