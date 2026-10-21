Politika

"IZBORI ĆE BITI SVAKAKO NEIZVESNI" Vučić: NJima je jedino važno srušiti Aleksandra Vučića

V.N.

21. 10. 2026. u 21:44

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV Prva komentarisao izjave predstavnika "Studentske liste", kao i o tome što mu je zabranjeno da gostuje na televiziji N1.

ИЗБОРИ ЋЕ БИТИ СВАКАКО НЕИЗВЕСНИ Вучић: Њима је једино важно срушити Александра Вучића

Foto: printskrin TV Prva

- Slušao sam svakojake gadosti o porodici, o sebi, na to sam naučio. Zabranili su mi da gostujem na televiziji. Danas su prekinuli, pa ponovo pustili, pa prekinuli govor. Šta da radite, to je— Prekidali su iz Novog Sada, govor, tako da— A ne, to su me prekinuli posle 3 minuta, više nisu ni pustili. Ovo su danas prekidali, pa nastavljali, pa prekidali, pa nastavljali. A ovo u Novom Sadu su prekinuli odmah čim sam krenuo sa saučešćem, to ne sme da se čuje na toj televiziji, i to je bilo to. Tako da, sve okej. Mislim, izbori će biti svakako neizvesni, i ljudi moraju da razumeju: svi koji su protiv nas su se ujedinili, i njima nimalo ne smeta to što ih je podržala i Nataša Kandić i Sonja Biserko, i suštinski, i stvarno, i formalno, čak i Aljbin Kurti i Milo Đukanović uopšte se ne sekiraju zbog toga. Dakle, njima je sasvim svejedno, jer jedino važno je srušiti Aleksandra Vučića, pa makar i 250 Nataša Kandić došlo.

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