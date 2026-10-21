Politika

"NAŠ PROTIVNIK NISU STUDENTI, VEĆ MOĆNE VELIKE SILE" Vučić: Na paroli u Nišu pisalo je - "Ništa nam ne treba, samo pobedi"

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21. 10. 2026. u 21:45

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić rekao je u emisije "Prva tema" na Prvoj televiziji, da protivnik na izborima nisu deca, ni studenti, već moćne velike sile koje su želele da sruše Srbiju, ali "mi mislimo da smo uspeli da sačuvamo i zaštitimo Srbiju".

НАШ ПРОТИВНИК НИСУ СТУДЕНТИ, ВЕЋ МОЋНЕ ВЕЛИКЕ СИЛЕ Вучић: На пароли у Нишу писало је - Ништа нам не треба, само победи

Foto: TV Prva

- Videćemo u nedelju. A šta mi je bio najlepši trenutak? I to se i večeras ponovilo. Ranije je neko to izvukao kao parolu sa nekog mitinga, i to je stvarno, onako, video sam večeras da su svi ljudi hteli da se slikaju ispod te parole. Ponovili su oni: umesto "ništa nam nije potrebno", napisali su "ništa nam ne treba, pa južna pruga" u potpisu. Samo pobedi. Ništa nam ne treba, samo pobedi, južna pruga. I to je, onako, kako da vam kažem, obično ljudi uvek imaju nešto da traže, nešto da žele. I tražili su svašta za vreme kampanje. Jesu, pa dobro, to je, kako da vam kažem, tako to ide u životu. Nije to, nije to jednostavno sasvim, ali ovo mi je bila, recimo, divna parola i, onako, baš emotivna. A što se loših stvari tiče, ne znam, bio sam šokiran onim udarcem pesnicom u glavu žene Ljiljane Cvjetković, ako se ne varam. U Novom Sadu, da. I posebno ćutanjem, neizražavanjem bilo kakvog žaljenja - naveo je.

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