Politika

VUČIĆ O MITINGU U NIŠU: Bila divna atmosfera, i hvala tim ljudima

В. Н.

21. 10. 2026. u 21:39

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, govorio je o mitingu u Nišu.

ВУЧИЋ О МИТИНГУ У НИШУ: Била дивна атмосфера, и хвала тим људима

Foto: printskrin TV Prva

- Bilo je lepo, ali kad su strasti podignute, onda je to na svakoj strani. Bio sam iznenađen jer Niš nije lak za atmosferu, to je drugačije, veći je trg i veći je prostor u Novom Sadu, ali je bilo spektakularno. Još je i kiša pala, ali je stvarno bilo spektakularno. I ceo most je bio, sve do mosta, i ceo most je bio pun ljudi, sigurno je došlo i ljudi sa strane. Ja ne volim da stvari ulepšavam i predstavljam drugačijim od onoga kakve jesu, ali je bila divna atmosfera, i hvala tim ljudima - rekao je na početku.

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