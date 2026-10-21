VUČIĆ O MITINGU U NIŠU: Bila divna atmosfera, i hvala tim ljudima

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, govorio je o mitingu u Nišu.

Foto: printskrin TV Prva

- Bilo je lepo, ali kad su strasti podignute, onda je to na svakoj strani. Bio sam iznenađen jer Niš nije lak za atmosferu, to je drugačije, veći je trg i veći je prostor u Novom Sadu, ali je bilo spektakularno. Još je i kiša pala, ali je stvarno bilo spektakularno. I ceo most je bio, sve do mosta, i ceo most je bio pun ljudi, sigurno je došlo i ljudi sa strane. Ja ne volim da stvari ulepšavam i predstavljam drugačijim od onoga kakve jesu, ali je bila divna atmosfera, i hvala tim ljudima - rekao je na početku.