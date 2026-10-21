Politika

SPEKTAKULARAN MITING LISTE UJEDINJENA SRBIJA Vučić jednom rečju sve kazao građanima Srbije

В. Н.

21. 10. 2026. u 21:35

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu u Nišu.

СПЕКТАКУЛАРАН МИТИНГ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА Вучић једном речју све казао грађанима Србије

Foto: SNS

On je jednim "Hvala" građanima Srbije i Niša sve rekao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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