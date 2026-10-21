"PA SAMO JE VAS ALJBIN KURTI PUSTIO NA KIM!" Vučić odgovorio na blokaderske laži - Okrenuli ste leđa srpskom narodu!

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na velikom mitingu u Nišu komentarisao je izjavu nekog od blokadera koji tvrdi da je blokaderska lista jedina "vodila kampanju na Kosovu i Metohiji".

Foto: Novosti

- Pre neko veče neki od nesrećnika pojavio se i kaže - "mi smo jedina lista koje je jedina vodila kampanju na KiM". Pa samo je vas Aljbin Kurti pustio, nikoga drugoga nije hteo. Ništa ne znate sram vas bilo! Nikada niste bili zainteresovani, pa pomislili kad vas Rašić i Kurti dočekuje, mislite da vas to Srbi vole i dočekuju. Okrenuli ste leđa srpskom narodu, Aljbin Kurti im je ovde vodio kolo, gori Kurti od Kurtija, sin Rašića. Vodićem srpsku politiku, a ne protiv Albanaca, i uvek ćemo štititi interese - istakao je Vučić.

Foto: Novosti

- Pogledajte ko njih podržava, Spajić, Đukanović, Plenković. Dovoljno je da čujete ko je nas podržao Kinezi, čuli ste šta je rekao Putin, Fico, pa vi odlučite i razmislite ko nam više dobra želi. Njih je podržžala Nataša Kandić, pa zar vam nije sve jasno ovde u slobodarskom Nišu - dodao je on.