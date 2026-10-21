HVALA PENZIONERIMA! Vučić u Nišu: Penzije će sledeće godine rasti više od 10 odsto
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratio se građanima na velikom predizbornom skupu svoje liste u Nišu, gde je zahvalio penzionerima na podršci i najavio značajan rast penzija u narednoj godini. Vučić se takođe zahvalio ženama na svemu što su istrpele u proteklom periodu.
- Velika zahvalnost našim penzionerima, penzije će mnogo više da rastu sledeće godine, pratiće plate, jer će nam stopa rasta biti najveća, preko 4,1 odsto, što znači preko 10 odsto rašće penzije sledeće godine. Hvala vam, dragi penzioneri, što ste čuvali i sačuvali i Srbiju, sačuvajte je i u nedelju! - poručio je Vučić.
Posebna zahvalnost ženama
Vučić se posebno zahvalio ženama na ljubavi i podršci, ističući da veruje u njihov izbor i da očekuje da će se opredeliti za mir, stabilnost i sigurnost.
- Drage dame, vama dugujem veliku zahvalnost. Beskrajno vam hvala za svu ljubav i podršku, što ste imali više hrabrosti i što ste znale šta je država. Verujem u žene, siguran sam u njihov izbor i da će uvek izabrati mir, stabilnost, sigurnost - istakao je Vučić.
Naše žene su trpele njihove pesnice, mi nikoga nismo udarili. Pokazali smo razliku između nas i njih. Tako moramo da se ponašamo u nedelju. To je Srbija za koju se borimo - zaključio je Vučić.
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