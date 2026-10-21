VUČIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Sa koliko mržnje gledaju sve, od 250, nema nijednog seljaka, domaćina, nema radnika ni studenta

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obratio se na mitingu u Nišu.

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- Naći ćemo način da ono što su vam ostali dužni da vam isplatimo i mi i lokalna samourpava. Jesu li vam obećavali čuda u Medijani, šta je to što su uradili? Ništa nisu uradili nigde. Bukvalno 0, samo mi smo elita dajte nama pare u džepove. Kada budu išli prugom, vozovima, Vučić sve izgradio, muke su to.

- Nemojte ljudi da neko naivno pomisli da se oni razlikuju od onih od 2000. do 2012. Oni su još gori, sa koliko mržnje gledaju sve, na njihovoj listi nema nijednog Srbina sa KiM. Od 250, nema nijednog seljaka, domaćina, nema radnika, od njih 250, nijednog studenta. A kod nas imam od najvećeg naučnika današnjice, ali mi se dičimo i radniciima, seljacima, ljudima sa KiM. Oni ništa ne razumeju i ne znaju.