VUČIĆ O KRISTALNOJ NOĆI U NIŠU: Od te noći, krenuo je da se rađa otpor slobodarski nastrojenih ljudi, ljudi koji nisu hteli da Srbija nestane
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Nišu podsetio je na napad na žene, lekare koji su išli na tribinu.
- Kristalna noć u Nišu u kojoj se sve videlo, kada su siledžije krenule na čestite ljude koj isu im bili krivi zato što su htel ida održe malu tribinu, napadali su žene, lekare, kamenicama i jajima. Od te noći, krenuo je da se rađa otpor slobodarski nastrojenih ljudi, ljudi koji nisu hteli da Srbija nestane, da vrate svoje pristojne živote, porodične vrednosti. Krenuli smo da se borimo, hvala vam za sve što ste izdržali.
- Oni ne sanjaju koje su dobili pare N1 i Nova da bi razvili mrnju među ljudimoa. Bez obzira na milijarde koje su uložili, sve ćem oda ih pobedimo u nedelji i špružićemo urku , a vama spolja, da znate da je Srbija ne samo orah, Srbija je kamen za vas koji nikada neće moći da slomite. Srbija je stena, tvrđava nepokorena i nikada je pokoriti nećete, Srbija je nezavisna suverena država bila i ostaće. Srbija će da čuva svoju teritopriju, povelju Un, svoju Kosovo i Metohiju,biće uz svij narod na Kosovu i Metohiju.
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