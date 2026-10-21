"OSNAŽIĆEMO NIŠKI UNIVERZITET" Vučić: Dolaze novi lekovi i inovativni, svi će biti besplatni
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će, ukoliko bude dobio poverenje građana, prioritet imati zdravstvena nega, lekovi i dolazak novih investitora.
- Briga o ljudima mi je najvažnija. Video sam da vas boli najviše što vas neko ne sasluša, moraće to svi da rade. U zdravstveni centar smo uradili mnogo, ali nikad dovoljno, u Prokuplju smo digli bolnicu. Hoću da svaki domaćin može da ode kod lekara bilo kog dana. Taj deo programa je za mene najvažniji, milijardu i 300 ćemo da potrošimo da bismo svuda obnovili bolnice i domove zdravlja, širom Srbije. To je za mene zakletva i najsnažnije obećanje. Dolaze novi lekovi i inovativni, svi će biti besplatni.
- Osnažićemo niški univerzitet, hoću da kad dolaze investitori da znaju da tu ima znanja. Nema politike više u špkolama i fakultetima što ste se igrali, igrali ste se. Dosta ste štete naneli, kraj je tome!
Preporučujemo
BLOKADERI ŽELE SRBIJU BEZ IDENTITETA
21. 10. 2026. u 17:36
VUČIĆ SA NEDELjKOM BILKIĆEM PRED VELIKI SKUP: "Kec u Nišu!" (VIDEO)
21. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)