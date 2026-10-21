"OSNAŽIĆEMO NIŠKI UNIVERZITET" Vučić: Dolaze novi lekovi i inovativni, svi će biti besplatni

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će, ukoliko bude dobio poverenje građana, prioritet imati zdravstvena nega, lekovi i dolazak novih investitora.

Foto: Novosti

- Briga o ljudima mi je najvažnija. Video sam da vas boli najviše što vas neko ne sasluša, moraće to svi da rade. U zdravstveni centar smo uradili mnogo, ali nikad dovoljno, u Prokuplju smo digli bolnicu. Hoću da svaki domaćin može da ode kod lekara bilo kog dana. Taj deo programa je za mene najvažniji, milijardu i 300 ćemo da potrošimo da bismo svuda obnovili bolnice i domove zdravlja, širom Srbije. To je za mene zakletva i najsnažnije obećanje. Dolaze novi lekovi i inovativni, svi će biti besplatni.

- Osnažićemo niški univerzitet, hoću da kad dolaze investitori da znaju da tu ima znanja. Nema politike više u špkolama i fakultetima što ste se igrali, igrali ste se. Dosta ste štete naneli, kraj je tome!