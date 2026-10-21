"TO ĆE PODIĆI SNAGU JUGA!" Vučić iz Niša - Plan je da dovedemo 20 fabrika u pet okruga
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na velikom mitingu u Nišu istakao je da građanima predstavlja plan od 6 tačaka, a da on podrazumeva i dodatnu industrijalizaciju okruga na jugu naše zemlje.
- Došao sam da vam predočim plan u 6 tačaka, industrijalizacije, investicija, plan je da dovedemo 20 fabrika u 5 okruga, a koja će da podignu snagu juga. Ono što je 500 godina značilo zaostajanje, da bude sustizanje Beograda i Novo gSada, ulaganje u turizam, poljoprivredu, gradfsek trgove, puteve, od vodosnabdevanja do kanalizacije - naveo je Vučić.
Istakao je i da se planiraju duplo veće subvencije za prerađivačku i prehrambenu industriju.
- Davaćemo subvencije duplo veće za prerađivačku i prehmrabenu. Nedostaju hladnjače, logistički centri. Plata je bila 309 evra, danas je 1007 evra. Nije dovoljno dobro, ali moraćemo još mnogo da radimo. Imam energiju da nastavim radim žestoko i pošteno, da ide još brže. Vlada će da ima 12 ministara, ali koji će da rade danonoććno. Menjaćemo ljude na lokalu one koji neće da razgovaraju sa narodom i da brinu o narodu - dodao je nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
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