"RADNIČKI ĆE OPET BITI REAL SA NIŠAVE" Vučić: Od novih gasovoda, uradićemo potpuno novi Čair, novi stadion...

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da je želeo da poslednji veliki skup bude u Nišu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Imaćemo sutra širom Srbije skupove, ali sam želeo da poslednji skup veliki bude u Nišu. Ima osam mnogo obaveza va nzemlje i u Beorgadu, kad god bih se borio za investitora, ulagali nešo novo, ja bih dolazi u Niš. Dva puta sam dolazio ovde na po 7 dana da razgovaram sa narodom i rešavam probleme. To ću raditi još mnogo više i češće kada postanem predsednik Vlade Srbije. Učestovao sam u dovođenju 11 fabrika u Niš, pre 12 godina u Nišu je bilo 70000 zaposlenih, danas 91000, 21.000 ljudi više radi u Nišu nego pre 12 godina. Napravili smo potpuno novi KC, danas gradimo najmodernije porodiliše u Nišu. Ostaje mnogo toga da uradimo, krenuli smo da gradimo brzu prugu Beograd Niš, izgradili smo autoput do Bugarske, do Severne Makedonije, idemo preko Merdara sada, spajaćemo Niš sa svima. Od novih gasovoda, uradićemo potpuno novi Čair, novi stadion, Radnički će opet biti Real sa Nišave.