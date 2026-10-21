OGOLJENO PRAVNO NASILJE REŽIMA U PRIŠTINI: Kancelarija za KiM o presudi Miloradu Đokoviću

KANCELARIJA za Kosovo i Merohiju ocenila je da prvostepena presuda desetogodišnjom kaznom koju je Kurtijevo pravosuđe izreklo Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći za navodni ratni zločin, predstavlja ogoljeno pravno nasilje režima u Prištini i sunovrat bilo kakvog prava i pravde.

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U Kancelarijskom saopštenju navodi se da je jedini Đokovićev greh to što je kao Srbin iz Metohije potraživao svoje oteto imanje od uzurpatora albanske nacionalnosti, nakon čega je optužen za navodni ratni zločin bezikakvih dokaza i kredibilnih svedoka.

-Ovo je još jedan primer kako Kurtijevo pravosuđe presuđuje po čisto političkom i etničkom ključu po kom su Srbi krivi kad god iz ličnih pobuda ili materijalne koristi neki Albanac upre prstom u njih-navode iz Kancelarije za KiM i podsećaju da je Đoković do martovskog pogroma živeo u Vitomirici odakle je proteran a njegova kuća spaljena, ali da se on vratio u rodni kraj i započeo sudski proces za uzurpaciju sopstvene imovine nakon čega je optužen za navodni ratni zločin.

Inače, advokat Vasilije Arsić Đokovićev branilac istakao je za Novosti da će odbrana uložiti žalbu tzv. Apelacionom sudu i da se nada da će imajući u vidu kontradiktornost izjava svedoka, uspeti da dokažu da osim što nije kriv za ubistva i proterivanje Albanaca, ovaj Srbin koji je jedini od 1999. godine živeo u Vitomirici, nije kriv ni za navodna mučenja Albanaca.