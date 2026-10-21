Politika

VLADIKA NIKOJAJ NIJE STEPINAC: Jasna poruka sa skupa liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija (VIDEO)

В. Н.

21. 10. 2026. u 17:17

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SA predizbornog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poslata je poruka srpskog naroda.

ВЛАДИКА НИКОЈАЈ НИЈЕ СТЕПИНАЦ: Јасна порука са скупа листе Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Vikipedia/ Javno vlasništvo

Vladika Nikojaj nije Stepinac! Jasna poruka ori se u Nišu.

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