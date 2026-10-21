VLADIKA NIKOJAJ NIJE STEPINAC: Jasna poruka sa skupa liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija (VIDEO)
SA predizbornog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poslata je poruka srpskog naroda.
Vladika Nikojaj nije Stepinac! Jasna poruka ori se u Nišu.
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