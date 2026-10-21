GAŠIĆ U KASARNI „NAREDNIK-PILOT MIHAJLO PETROVIĆ“ U NIŠU: Prisustvovao uručenju ringa i bokserske opreme 63. padobranskoj brigadi
MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u kasarni „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu, uručenju ringa i bokserske opreme 63. padobranskoj brigadi, koje je donirao Bokserski savez Srbije.
Ring i boksersku opremu 63. padobranskoj brigadi uručio je predsednik Saveza Nenad Borovčanin.
Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je saradnja specijalnih jedinica Vojske Srbije sa sportskim klubovima i savezima važna za unapređenje sposobnosti njihovih pripadnika i promociju zdravih životnih navika.
- Za pripadnike naših specijalnih jedinica fizička spremnost, izdržljivost i disciplina su od izuzetnog značaja. Saradnja sa sportskim klubovima i savezima pruža priliku za usavršavanje borilačkih i drugih veština i razmenu iskustava, što doprinosi njihovoj spremnosti za izvršavanje složenih zadataka. Važno je da kroz ovakve vidove saradnje negujemo sportski duh i zdrave životne navike, jer su zdravi, spremni i motivisani ljudi temelj snažne vojske – rekao je ministar odbrane.
Kao znak priznanja za podršku 63. padobranskoj brigadi, komandant ove jedinice brigadni general Aleksandar Stupar uručio je zahvalnicu Bokserskom savezu Srbije.
Pripadnici 63. padobranske brigade, tom prilikom, prikazali su deo obuke u borenju, koja obuhvata različite nivoe osposobljavanja i primenu borilačkih veština poput boksa, krav maga i džudoa, radi uspešnog izvršavanja namenskih zadataka.
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