GAŠIĆ U KASARNI „NAREDNIK-PILOT MIHAJLO PETROVIĆ“ U NIŠU: Prisustvovao uručenju ringa i bokserske opreme 63. padobranskoj brigadi

MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u kasarni „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu, uručenju ringa i bokserske opreme 63. padobranskoj brigadi, koje je donirao Bokserski savez Srbije.

Foto: Ministarstvo

Ring i boksersku opremu 63. padobranskoj brigadi uručio je predsednik Saveza Nenad Borovčanin.

Foto: Ministarstvo

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je saradnja specijalnih jedinica Vojske Srbije sa sportskim klubovima i savezima važna za unapređenje sposobnosti njihovih pripadnika i promociju zdravih životnih navika.

Foto: Ministarstvo

- Za pripadnike naših specijalnih jedinica fizička spremnost, izdržljivost i disciplina su od izuzetnog značaja. Saradnja sa sportskim klubovima i savezima pruža priliku za usavršavanje borilačkih i drugih veština i razmenu iskustava, što doprinosi njihovoj spremnosti za izvršavanje složenih zadataka. Važno je da kroz ovakve vidove saradnje negujemo sportski duh i zdrave životne navike, jer su zdravi, spremni i motivisani ljudi temelj snažne vojske – rekao je ministar odbrane.

Kao znak priznanja za podršku 63. padobranskoj brigadi, komandant ove jedinice brigadni general Aleksandar Stupar uručio je zahvalnicu Bokserskom savezu Srbije.

Foto: Ministarstvo

Pripadnici 63. padobranske brigade, tom prilikom, prikazali su deo obuke u borenju, koja obuhvata različite nivoe osposobljavanja i primenu borilačkih veština poput boksa, krav maga i džudoa, radi uspešnog izvršavanja namenskih zadataka.