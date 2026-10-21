"BORBA DAVIDA PROTIV GOLIJATA" Vučić: Borba protiv onih kojima je svuda u svetu uspela obojena revolucija

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obraća se javnosti putem društvenih mreža.

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- Celu kampanju bih okarakterisao kao drugačiju, kreativniju, sa mnogo elana i energije. Kada me ljudi pitaju zašto sam nasmejan, nasmejan sam jer znam da smo mi uradili sve, da smo se suprotstavili strahovito jakom protivniku. Ovo jeste borba bukvalno Davida protiv Golijata, protiv onih kojima je svuda u svetu uspela obojena revolucija, protiv onih koji su uložili milijarde evra protiv nas. Naša država ne može toliko para da skupi za sve svoje projekte koliko oni mogu da usmere u rušenje jednog čoveka. Zato sam ponosan na sve ljude i beskrajno im zahvalan - kazao je Vučić.