"OVO JE BORBA DAVIDA PROTIV GOLIJATA, MILIJARDE SU ULOŽILI PROTIV NAS" Vučić jasan: Znam da ne mogu da nas pobede!

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se javnosti putem društvenih mreža.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića

- Ono što ću reći danas tiče se plana za jug, za 5 okruga! Da ispravimo istorijske nepravde, rekao je Vučić, te dodao:

- Nišavski, Jablanički, Pirotski, Toplički i Pčinjski, da pokušamo da istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo, da pokušamo da ti ljudi, ti naši prelepi krajevi, dostignu i prestignu, hajde da ne preteram sa tim "prestignu", ali da smanje razliku i dostignu bogatije krajeve u Srbiji, posebno Beograd i Srem i Južnu Bačku, i ako to jednim delom uspemo, napravili smo velike rezultate. To znači da ćemo graditi infrastrukturu, to znači da ćemo, verujem, uspeti da izgradimo sve bolnice, domove zdravlja...

Dodaje da veruje da imaju dobre planove.

- Učestvovao sam u dovođenju 11 fabrika u Niš. Hoću da znate 2012. u Nišu je bilo zaposleno 70 hiljada ljudi, danas preko 90 hiljada. Iako Niš ima manje stanovnika imamo 20 hiljada zapsolenih više. Srećan sam zbog toga. Tri od četrii najveća investitora, lično sam sa njima pregovarao i doveo ih u Niš. Posebno sam vezan i za taj grad jer smo napravili i auto-put do granice sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. jer smo krenuli u izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Uskoro kreću i radovi na ovom drugom delu, dakle, od Velike Plane do Paraćina i na trećem delu, to je Đunis Stalać, od Paraćina do Trupala... Imaćemo brzi voz i možemo brzim vozom i do Sofije i do Istanbula - rekao je on.

Za ljude u Nišu ja najvažnije da kreće izgradnja porodilišta posle izgradnje Kliničkog Centra.

- Verujem da ćemo u narednom periodu još mnogo stvari uraditi. Od Naučno-tehnološkog parka i druge faze Naučno-tehnološkog parka i drugog dela Naučno-tehnološkog parka. To su stvari koje prave i čine budućnost u Nišu mnogo boljom i neuporedivo lepšom nego što je to izgledalo i bilo do sada. Jedan dodatni podatak: prosečna plata 2012. u Nišu bila je 309 evra, a danas je 1.007 evra. Niš je sa prosekom plate prešao 1.000 evra, i ponosan sam što smo mi to uspeli da uradimo - kazao je Vučić.

- Celu kampanju, ovu našu, bih okarakterisao kao drugačiju i kreativiniju, sa mnogo elana i energije. Kada me pitaju što sam nasmejan, pa jer znam da smo uradili sve od sebe, jer smo se suprotstavili nadmoćnijem protivniku. Kao borba Davida protiv Golijata, pogotovo jer je svugde u svetu uspela obojena revolucija i mnogo novca je uloženo s vana... Mi te novce ne samo kao politička stranka ili politički pokret, to naša država ne može toliko para da skupi za sve svoje projekte koliko oni mogu da usmere samo u rušenje jednog čoveka i nečije vlasti. Ponosan sam na sve ljude i zahvalan što su smeli da uđu u taj široki narondi pokret otpora protiv okupacije i ponižavanja naše zemlje i primoravanja zemlje da vodi podaničku poltiku, jer građani naše zemlje na to nisu hteli da pristanu. Hvala svim ljudima koji su uvek i na svakom mestu pokazivali opredeljenje, hvala i onima koji su se uplašili pritiska koji je bio nametnut i spolja i iznutra ali i koji razumeju šta je to što smo odbranili - rekao je on.

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O "studenstkoj listi"

O kapmanji protivnika kaže da se seća 2000. godine kada su na lokalnim izborima pobeđivali lideri političkih staranaka koji su bili poltički znalci, pobeđivali ih lokalne secikese i narkomani.

- Dođe to nekada kada talog i mulj ispliva na površinu. To brzo pprođe. Zahvalan sam ljudima koji su hteli i smeli da se suprotstave - rekao je on.

- Oni preziru ljude u Merošini, misle da Srbin koji je otišao u Njujork više vredi od onog iz Merošine. Napadaju nas na rasisitčko-nacističkim teorijama n dnevnom nivou... Mi valjda likom podsećamo na kriminalce na Bog zna koga, a oni su Bogom dani da upravljaju državom. I onda su pogrešno citirali, pobrkali Aristofana i Aristotela i mnoge druge, dakle... ali šta ćete, neznanje je opšte prisutno u današnje vreme - rekao je on.

Podseća i da su rekli kako stariji ne treba da imaju pravo glasa.

- Stariji ljudi su vu zemlju izgradili i sve što imamo imamo zahvaljjući njima i ja ih sve pozivam da izađu u nedelju... Time biraju ispravnu budućnost za decu i unuke. Posebno je bilo zanimljivo da gledam, jer bi u drugoj zemlji takvi ljudi bili politički diskvalifikovani kako bi 20 puta odbijali duel i debatu. U svaki studio kad odu na pitanje "što niste prihvatili" kažu jer su imali pametnija posla. Pametnije im je bilo sve osim da sučeljavanja mišljenja. Tim govore da im nije stalo do drugačijeg mišljenja i do toga da ljudi treba da znaju šta oni misle - rekao je Vučić.

Dalje navodi da je juče imao priliku da vidi istupe glavnih blokadera.

- Koje god pitanje da postavite njihov odogovor je ljutnja. Kada pitate za sankcije za Rusiju, kažu "Rusi štite Kosovo bolje nego mi"... - naveo je Vučić.

- Ćutali su i kad je CG otišla i kada je 90 zemalja priznalo tzv. Kosovo a ja sam odobravao akcije za otpriznavanje "Kosova" i uspeo u 28 slučajeva, oni u ni jednom. Pa se drznuli da drže pridike. Na pitanje o sankcijama Rusiji odgovora nema. Od tog pitanja odnosno odgovora su bežali kao đavo od krsta u debati gde je bila Marina Raguž... Onda tema jesmo mi počinili genocid ili ne, ni na to nismo dobili odgovor. Taj Stokholmski sindrom je čudo - rekao je on.

Napomenuo je da je na RTS Siniši Malom bilo zabranjeno da pokaže grafikon.

- Sankcije Rusiji bi uveli odmah. Oko genocida, jasno je. Sinoć su rekli da za to postoje presude - rekao je Vučić.

- Neznalice kažu da su oni jedini bili na KiM. Pa naravn, jer je Kurti samo vas pustio i njegova desna ruka Rašić. Zamislite da neko najžešću kritiku protiv liste isznese misleći da se hvali. Išli ste i u Republiku Srpsku pa su neslavno prošli. Kažu sinoć krenula kolona iz Banjaluke, a ni jedan iz Banjaluke ili Prijedora, Pala, Istočnog Sarajeva. Zašto? Pa jer im niste odgovorili zašto ste ih izdali i zašto je Republika Srpska genocidna tvorevina - rekao je Vučić.

Podsetio je na isporučivanje Slobodana Miloševića, antisrpksoj instituciji i svakog ko je branio Srbe na KiM, i to isti oni koji su danas na "studentskoj listi" isti oni koji su podržavali DS u to vreme.

- Nigde radnika, studenta i Srbina sa KiM. Lažna izmišljena elita. Kakva elita, pogledajte Srdanovića, kako je na pitanje novinarke "kako to hodate" rekao "stabilno". Jasno je kakva je to elita. Nekrtnine da im prebrojite im je nomoguće i po Hrvatskoj i svuda.. Pa kako ja nemam? Imate kuće i račune, pa kako ja nemam? A ja korupmiran, lažovi jedni. Vi sve pošteni i fini - rekao je Vučić.

- Sve prevara do prevare! - jasan je Vučić.

- Ne mislim da će neko da promeni stav, jer oni žive u svom mehuru gde je argumentacija potpuno nevažna. Možete da pokažete kakve loše namere imaju, njihov lider kaže da je vladika Nikolaj kao Alojzije Stepinac, ali ajde "to je jedan od njih rekao"... Da svako učita ono što je bilo u njegovoj glavi i kaže budala je onaj drugi. Svi oni govore isto. Ne postoji razlika između njih. Rade po nalogu. Zašto im je KiM regionalno pitanje. Pa čak je i novinarka koja je bloakder reagovala i rekla da je to pitanje oko Srbije... - rekao je on.

- Da ne bdue posle niko ljudima nije rekao i neko ih prevario... Srećan sam što sam ovo izgovorio da ljudi znaju. O ekonomiji koju su uništili. U celoj Srbiji preko 300 000 ljudi više radi, iako gubimo ljude. Budućnost je u vašim rukama, važno je kako ćemo da se ponašamo u nedelju i nemojte da razmišljate o 26. ili 27. jer onaj ko dobije više glasova će da formira Vladu. To što će neko od siledžija da baci kamenicu, biće uhapšen i to je to... Uvek sve zavisi od rukovdstva. Pričao sam pre neki dan o Libiji dovoljno je to da sagledate - rekao je on.

Poručio je da će u narednom periodu uslediti važne promene.

- I na auto-putu, bez ikakvog razloga, uključili su blinkere, obišli nas. Pošto nisu prepoznali, ne mogu, jer ovo je škoda oktavija stara. Sad ću da proverim baš ko je to, dugujem vam objašnjenje, pa ću vam reći ko je bio taj od velikih i moćnih ljudi, možete misliti. Ali im se žuri, negde tu smo kod Batočine, Jagodine, nemam pojma. Koncentrisao sam se na ono što govorim, kod Batočine, čini mi se. Svejedno - rekao je.

- Mi danas imamo veliki skup u Nišu i pozivam sve da došu. Sutra od 16 sati na Novom Beogradu, a onda u oko 200 mesta, ali 150 gradova i velikih mesta biće skupovi sutra, oko šest, sedam ili devet uveče kad god, zato što mi smo smatrali da nije samo Beograd, Srbija, da su Srbija i Novi Sad, i Kragujevac, i Niš, i Leskovac, i Subotica, i Kruševac, i Zrenjanin, i Pančevo, i Kraljevo, i Novi Pazar.

- Ovo sam se trudio, sem Pazara je trebalo nešto ranije da stavim sve po veličini, da poređam. Ali i Valjevo, i Smederevo, i Čačak, i Vranje, i sva naša divna mesta, svuda ćemo da imamo okupljanja, da na pobednički način okončamo jednu lepu kampanju, užasno tešku, napornu, jer se borimo protiv strahovito moćnog protivnika spoljnog, strahovito moćnog, protiv protivnika koji nema ideje, koji nema program i planove, koji nema ništa, koji samo kaže: "Mi te mrzimo", "mi vas mrzimo", i svi koji mrzite tog čoveka, glasajte za to, i uopšte nije važno šta će biti posle toga - kaže Vučić.

Dodaje da će na pobednički način okončati lepu kampanju, užasno tešku jer se bori protiv strahovito moćnog protivnika spoljnjeg, koji nema ideje i nema ništa.

- Samo kažu mi vas mrzimo i nije važno šta će biti posle toga. Siguran sam da u Srbiji ima ljudi koji znaju šta je važno za njih, njihove unučiće i decu - rekao je on.

Najavio je da će u Nišu biti napravljena dobra žurka i lep provod, te podsetio da večeras na TV Prvoj ima gostovanje.

- Sutra ću kada završimo sve skupove u Hali sportova i Radio Beograd i "Oko" obićiću neka mesta u okolini Beogradu i pridružiti se u slavlju. Lagaće svašta i izmišljati, ali da znate ne mogu da nas pobede i nećemo im dati da ukradu pobedu. Idemo po pobedu i onda da Srbija ide napred i ko god želi da nas deli, ne može - jasan je on.

Za kraj je zapevao stihove numere "Stavi ruzmarin ispod jastuka".

"Vidimo se uživo od 14 časova"

- Vidimo se uživo od 14 časova na TikToku i Instagramu- naveo je Vučić na društvenim mrežama.

Podsećamo, Vučić je nakon jutrošnjih obaveza i važnih sastanaka krenuo put Niša, svojom Škodom.

Tamo će večeras biti održan veliki skup liste "Ujedinjena Srbija".

Niš - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, danas, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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