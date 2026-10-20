"MORAĆEMO, POŠTOVANI PRIJATELJI, DA ZAVEDEMO RED" Vučić: Ako hoćeš da radiš u Vladi, nema lenjostovanja, samo težak i naporan rad
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da će, ukoliko dobiju poverenje građana, imati svega 12 ministara.
- Što se same Vlade tiče, imaćemo svega 12 ministara. Svi ministri, ne računajući ministarstva sile, odbrane i policije, biće u istoj zgradi. Nema lenjostovanja, biće težak i naporan rad. Disciplina do maksimuma. Ako hoćeš da radiš u Vladi, moraš da radiš najmanje 10 sati, a ponekad ćeš morati da radiš i 12, 13 i 14 sati. Ali ovo što vam govorim bilo bi ništa ukoliko ne bismo proveli značajniju disciplinu i na terenu, u lokalnim samoupravama. Moraćemo, poštovani prijatelji, da zavedemo red i da lokalnim kabadahijama očitamo bukvicu. I da pokažemo da brinemo, a ne oni da nam srozavaju ugled. Da pokažemo da brinemo o svakom od vas. Da budemo spremni da odemo u svako selo i da to bude vlada koja će da radi na terenu, ne vlada koja će da radi u kabinetu i da svi budu zadovoljni što imaju tašnu, mašnu, sekretaricu i lep automobil, već da ljudi idu na teren i da rade na terenu. E, samo takva vlada ima šansu na uspeh.
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