Politika

ZA NAS SU MIR I STABILNOST OD NAJVEĆEG ZNAČAJA Vučić: "Živimo u vremenu potpune globalne destabilizacije"

V.N.

20. 10. 2026. u 20:32

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić komentarisao je globalnu, svetsku, krizu i istakao da je najvažnije da Srbija sačuva mir i stabilnost.

ЗА НАС СУ МИР И СТАБИЛНОСТ ОД НАЈВЕЋЕГ ЗНАЧАЈА Вучић: Живимо у времену потпуне глобалне дестабилизације

Foto: Printscreen

 - Mi živimo, poštovani građani Srbije, u nelakom vremenu. Živimo u vremenu potpune globalne destabilizacije, u kojoj ne možete ni da predvidite šta će se dogoditi sutra. Videli ste šta se događalo prethodnih dana u Francuskoj, Italiji, Portugalu. U Italiji ste videli vojsku na ulicama Milana, videli ste nemire, nerede, sve ono što su ljudi godinama stvarali teškim radom, u svojim prodavnicama, svojim proizvodima. Uništeno im je za jednu noć, zbog bahatih i arogantnih ljudi, onih koji misle da imaju pravo da uništavaju tuđe živote. Da nismo bili dovoljno oprezni, i da nije bilo vaše trpeljivosti i strpljenja, takva bi sudbina zadesila i Srbiju. To nikada nećemo dozvoliti. Za nas su mir i stabilnost od najvećeg značaja. I kada to govorim, jedna od ključnih tačaka našeg programa biće drugačiji, ozbiljniji i odgovorniji pristup obrazovanju i prosveti. Mi imamo škole koje ćemo da obnavljamo, i gotovo sve ćemo stići da obnovimo, ali te škole moraju da budu hramovi znanja, a ne stecište ili mesto za vođenje dnevne politike. I ukoliko postanem predsednik vlade, a kod nas se, za razliku od nekih drugih, zna i ko će biti predsednik vlade, zna se kakav nam je odnos prema sankcijama prema Ruskoj Federaciji, zna se i kakav nam je odnos prema Srbima kao tobože genocidnom narodu, zna se i kakav nam je odnos prema Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, kao što se kod nekih drugih ne zna, iako to Radio-televizija Srbije neretko pokušava da sakrije - rekao je Vučić.

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