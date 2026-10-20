ZAHVALAN SAM NAJSTARIJAMA Vučić: Penzioneri mogu sa sigurnošću da računaju na to da će imati značajno uvećane penzije već sledeće godine
LISTA „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, predstavlja svoj program na RTS.
Zahvalan sam penzionerima zbog toga što su podržavali teške reforme, zbog toga što su uvek pokazivali i trpeljivost i strpljenje.
Penzioneri mogu sa sigurnošću da računaju na to da će imati značajno uvećane penzije već sledeće godine, jer i MMF očekuje da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija sledeće godine. To znači da će te penzije rasti drastično više nego što su rasle ove godine. To znači da će penzioneri uskoro dostići nivo, možda već krajem sledeće godine, od 600, od 600 evra prosečne penzije.
Zamislite i kada to uporedite sa 204 evra koliko smo imali pre samo 12 godina, onda vam je jasno o kakvom je napretku reč. Ali za to nam je potreban mir, potrebna nam je stabilnost.
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