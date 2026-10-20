ZDRAVSTVO KAO APSOLUTNI PRIORITET Vučić otkrio sve detalje programa: Najavljena renovacija bolnica širom Srbije i nove investicije u lekove

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić detaljno ističe program svoje liste.

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- Pre svega, mi smo večeras želeli da pokažemo svu ozbiljnost i odgovornost ljudi sa naše liste. Da iskoristimo 30 minuta koje imamo da predstavimo ono što su planovi, ideje i program. Nalazimo se na kraju jedne kampanje koju smo vodili čisto, fer, trpeći najstrašnije udarce i naše porodice i svako od nas, ali nismo uzvraćali na taj način. Na svaku njihovu uvredu, na svaku kamenicu, na svaku laž, mi smo odgovarali novim idejama, odgovarali smo pružanjem ruke. To ćemo da činimo i ubuduće. I ono što je za mene važno, to je da istaknem nekoliko stvari koje ćemo da učinimo u budućnosti, ukoliko dobijemo vaše poverenje. Pod 1: to je zdravstveni sistem Srbije u koji ulažemo mnogo, koji smo drastično promenili. Napravili smo Kliničko-bolnički centar u Nišu, napravili smo potpuno novi, najmoderniji Kliničko-bolnički centar u Beogradu, rekonstruisali i dogradili Klinički centar Vojvodine.

Gradili i rekonstruisali mnogo fantastičnih bolnica, od Prokuplja, Leskovačke, Vranjske, do toga Lozničke. Uradili mnogo stvari, ali nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni jer nismo došli do svakog čoveka, nismo pomogli svakom čoveku, i nismo pokazali dovoljno brige, i to će biti, za mene, najvažnija stvar u narednom periodu, da to učinimo. I kad krenete ka istoku Srbije, od Smedereva, Požarevca, Bora, Zaječara, sve te bolnice ćemo da rekonstruišemo i u potpunosti uredimo i opremimo najmodernijom opremom. Isti je slučaj i sa Valjevom, Čačkom, Užicem, Novim Pazarom i mnogim drugim mestima na zapadu. Na severu Srbije, od Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Sombora, Sremske Mitrovice, i u to ćemo da uložimo milijardu i 300 miliona evra, i da pokušamo da sve objekte završimo u naredne 3 i po godine. Hoću da svaki čovek ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, i to je za nas od prioritetnog značaja. Pokazali smo da nam je zdravlje ljudi nešto o čemu brinemo, ali ćemo morati još više da brinemo, još više da vodimo računa. Upravo zato, uložićemo pre kraja godine još 6 milijardi za retke bolesti, to je negde oko 52 ili 53 miliona evra. Uložićemo još 7 milijardi za inovativne lekove, te ćete moći lakše da lečite oko retkih bolesti i Dišenovu mišićnu distrofiju. Moći će ljudi u Srbiji da leče karcinom, od karcinoma dojke do karcinoma pluća, mnogo uspešnije nego do sada, jer smo platili najskuplje lekove u svetu da bi naši ljudi mogli da žive duže i da bi mogli da imaju nadu da će da prebole rak. Dakle, i nastavićemo da ulažemo u to. Obezbedićemo stomatološke usluge, zubari će ponovo početi da rade, da stavljaju lekove, da popravljaju zube, sve ono što su nam ovi koji bi sada hteli da se vrate na vlast ukinuli 2006. godine. Sve ćemo to da vratimo, i da ponovo imate svog zubara, da ponovo možete da lečite i decu i njihove zube, ali i naši najstariji da mogu najslobodnije da odu, a ne samo kada su im intervencije hitne i kada je potrebno nešto vanredno da se učini. Najduže sam govorio o zdravlju, jer to govori o našem odnosu prema građanima Srbije. Drugi veliki problemi su vodosnabdevanje, kanalizacija. Vodosnabdevanje je toliko veliki problem da nam je za to potrebno preko, po našim procenama, preko 15 čak milijardi evra ulaganja da bismo za celu Srbiju taj problem uspeli da rešimo.