Politika

"MI SMO KRENULI 2012, PRAKTIČNO OD NULE" Brnabić: Samo lista Aleksandar Vučić ima neki plan i program i uradila je nešto za Srbiju

V.N.

20. 10. 2026. u 20:21

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ANA Brnabić je govorila o digitalizaciji i rekla da smo 2012. godine krenuli od nule.

МИ СМО КРЕНУЛИ 2012, ПРАКТИЧНО ОД НУЛЕ Брнабић: Само листа Александар Вучић има неки план и програм и урадила је нешто за Србију

Foto: Printscreen

- Ja ću reći samo par reči o nečemu gde ponovo: samo lista Aleksandar Vučić i jedino Srbija ima neki plan i program, i uradila je nešto za Srbiju, to je oblast modernizacije i digitalizacije. Mi smo krenuli 2012, praktično od nule. Aleksandar Vučić je tada, kao predsednik Vlade Republike Srbije, otvorio prvi naučno-tehnološki park u Srbiji, u Beogradu. Od tada smo izgradili 4 naučno-tehnološka parka, izgradili smo državni data centar u Kragujevcu, napravili nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju, uveli elektronsku upravu kako bi olakšali život i pojednostavili život našim građanima, kako bi za njih zaista bili pravi servis, a ne da oni budu naši kuriri. I došli do toga da je Srbija danas, po proceni Svetske banke, druga odmah iza i odmah iza Estonije u Evropi po spremnosti za digitalizaciju i modernizaciju javne uprave, i šesta u svetu. U oblasti razvoja veštačke inteligencije smo u prvih 1/3 svetskih zemalja. Uradili smo mnogo, ali zarad svih građana Republike Srbije, zarad naše privrede, zarad boljeg standarda, moramo da uradimo više. I ono što meni stalno Aleksandar Vučić priča: "moramo da radimo brže". Dakle, mi, pored 2 superkompjutera koja trenutno imamo, treba do kraja godine da dobijemo i treći superkompjuter. Treba da završimo još naučno-tehnološki park, novu zgradu u Nišu, novu zgradu u Čačku, industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, inovacioni distrikt u Kragujevcu, i sve to radimo kako bismo i na taj način podigli mnogo brže životni standard naših građana i brinuli o njima - rekla je Brnabić.

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