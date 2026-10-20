Politika

"NIKADA NE ZABORAVLJAMO KO JE SRBIJI POMOGAO NAJVIŠE KADA JE TREBALO": Mali na okupljanju "Penzioneri – oslonac svakog društva"

В.Н.

20. 10. 2026. u 19:35

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NAKON Zvezdare, sa našim najstarijim sugrađanima prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali družio se i razgovarao i u Zemunu.

НИКАДА НЕ ЗАБОРАВЉАМО КО ЈЕ СРБИЈИ ПОМОГАО НАЈВИШЕ КАДА ЈЕ ТРЕБАЛО: Мали на окупљању Пензионери – ослонац сваког друштва

Foto: Printscreen

- Nikada ne zaboravljamo ko je Srbiji pomogao najviše kada je trebalo. Okupljanjem „Penzioneri – oslonac svakog društva“ danas u Zemunu želimo da zahvalimo našim seniorima. Oni su bili ti koji su izneli teret reformi i omogućili nam standard koji danas imamo - istakao je Mali.

On je objasnio da su zbog toga sve ekonomske mere u njihovu korist opravdane.

- Država nastavlja sa konkretnim programima kako bi naši penzioneri imali srećno treće doba - dodao je Mali i tom prilikom istakao da su u vreme velikih izazova, Srbiji
potrebni jedinstvo i stabilnost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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