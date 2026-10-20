VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: U Srbiju stižu nove tehnologije i inovativni lekovi

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić najavio je na Informer televiziji veću primenu veštačke inteligencije u zdravstvenom sistemu Srbije. Prema njegovim rečima, nove tehnologije trebalo bi da pomažu lekarima prilikom postavljanja dijagnoza i lečenja pacijenata, dok će unapređenje zdravstvenih kartona i organizacije zdravstvenih ustanova biti deo šire reforme.

Foto: printskrin TV Informer

- Otiđi, otiđi u Ameriku, otiđi u Nemačku, Švajcarsku, Austriju, pa to probaj da vidiš ima li za džabe. Nema. A ja hoću da ljudi osete kad dajemo toliko para da to možemo da izguramo. Hoću da kad uđu u dom zdravlja da vide da je to čisto. Jeste. Hoću da vide da je to čisto. Hoću da vide da je to uredno. Hoću da obezbedimo, koristiće se veštačka inteligencija, svako će da ima svoj karton, lekarima će moći da pomogne veštačka inteligencija u samom dijagnostifikovanju stvari, u lečenju pacijenata, u svemu drugom. To ide sad na mnogo viši nivo. Ovi inovativni lekovi, AstraZeneka, oni dramatično pomažu ukoliko dođe do ranog otkrivanja karcinoma - rekao je Vučić.