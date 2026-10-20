VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE: Besplatni zubari za sve, prenatalni testovi i lekovi za retke bolesti!

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da će prenatalni test trudnoće biti besplatan za sve.

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- Rekao sam za Dišenovu mišićnu distrofiju, lekovi biće besplatni. Uložićemo 6 milijardi plus 7 milijardi, to vam je 60 plus 50 miliona evra za retke bolesti, inovativne bolesti, odmah. I ono što je veoma važno, stomatološke usluge do kraja sledeće godine, Uvešćemo za sve da bude besplatno, a krenućemo od marta sa starijim osobama. Samo moramo da ubacimo to u budžet, pare, jer su to veliki, veliki novci. Moramo da pronađemo te pare, pronađemo taj novac. Već sam, već je Siniša nešto pronašao, dakle, pa da to uradimo. To će biti ogromna promena za ljude - kazao je, pored ostalog, Vučić gostujući na TV Informer.

On je dodao da je prethodna vlast 2006. godine ukinula mogućnost besplatnih stomatoloških usluga za većinu građana, osim hitnih intervencija.

- Ovako, mi smo zaboravili kako zubari izgledaju. Ja sam, idemo kod privatnika, okej, ja imam u familiji privatne zubare, pa odem kod njih, ali kako da vam kažem, ja se sećam u detinjstvu, išao sam, doktorka se zvala Odesa Romić. U školi? Išao sam. Imaš karton, odeš, pokvari ti se zub, ona popravi zub i ništa nisi plaćao. A sad, ovi prethodni... Oni su 2006. ukinuli, ostavili su mogućnost takozvanih hitnih intervencija. Te možeš da odeš ako imaš ovako otečen zub, ili umireš od toga, pa ako mora da ti ga izvadi, ili ne znam ni ja šta sve. Dakle, za tako nešto možeš. Ali to, da ti odeš da popraviš zub, da ti stavi lek, da ti izvrši protetičke usluge, dakle, da ti stavlja protezu i ne znam šta, to ne može. A to ćemo mi to sve da vratimo. To ćemo sve da vratimo - poručio je Vučić.

Dodao je da će prenatalni testovi, koji u privatnim ustanovama koštaju oko 1.000 evra, ubuduće biti besplatni, kako bi buduće majke mogle da provere da li postoji rizik od Daunovog sindroma i drugih genetskih poremećaja kod bebe.

- Kad ste rekli ovo za prenatalni test, verujte, dobijam sad od moje sestre poruku, kaže: "Pa to košta 1.000 evra. " Ja ne znam ni koliko to košta. To sad košta valjda 1.000 evra. Ja sam vam rekao istinu, 1. 000 evra košta. Sad se ne plaćaju. Raspitao se. Da, 1.000 evra. I biće besplatno. To je ona, to je test koji pokazuje da li je sve u redu. Svi uzimaju privatno osiguranje, zapravo. To sve mnogo košta i to sve ide privatno. Ovde će država to da uradi, zato što hoću da buduća majka, neko ko hoće da rodi, može da ispita da li dete možda boluje od Daunovog sindroma, da li boluje od nekog, ima od tih 5 sindroma koje ja stvarno ne znam sve - naveo je Vučić.