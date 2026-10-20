"ZAŠTO NEMA NIJEDNOG STUDENTA NA VAŠOJ LISTI?" Građani odjavili blokadere: Vučić nam je namestio sve
GRUPA aktivista Studentske liste pokušala je da proda svoju političku priču grupi Roma, nadajući se da će dobiti njihovu podršku. Međutim, ono što je usledilo definitivno nisu očekivali.
- Nama je super ovde. Mi smo sve dobili. Mi smo ovde svi naprednjaci i svi smo za Aleksandra Vučića. Nama je dobro i tako će biti. Ovde dolaze godinama i nisu nam ništa namestili, a Vučić nam je namestio sve. Šta je Bojan Pajtić uradio i ovi žuti dok su bili na vlasti? - odgovorio je jedan od njih, a zatim postavio i pitanje koje sve ljude i zbunjuje:
- Zašto nema nijednog studenta na vašoj listi?
(24sedam)
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