VUČIĆ OTKRIO PLAN ZA PRIVREDU: „Ogromne subvencije - imam fantastične ideje, i mogao bih o tome da pričam mnogo"

ALEKSANDAR Vučić najavio je na Informer televiziji velika ulaganja u poljoprivredno-prehrambenu industriju i obnovu prerađivačkih kapaciteta u Srbiji. Prema njegovim rečima, država će snažnim subvencijama podsticati privatne investitore da otvaraju nove fabrike po uzoru na nekadašnje velike proizvođače, poput Srbijanke, Podgorke i Džervina, uz razvoj hladnjača i podršku izvozu na kinesko i druga velika tržišta.

Foto: Printskrin Informer TV

- Idemo dalje sa ovim, ulažemo mi u turizam. Govorim o ovim oblastima, posebno. Ulažemo mi u turizam. Mi moramo da razvijamo Vlasinu, nikada to neće moći Crna Trava, Surdulica i Bosilegrad koji okružuju Vlasinsko jezero. I u to morate da uložite ne manje od 50 miliona da biste mogli da uradite kompletan kanalizacioni sistem. Da bismo privukli ljude. To je najlepše mesto u Srbiji, ljudi ne znaju. A da pitam, ovde za stolom, osim nas dvojice, niko nije bio na Vlasini? Mogu da se kladim. Vlasinsko jezero je jedno od najlepših mesta u Srbiji. Ima tamo crne trave kao što ih imate ovamo preko puta, Krčedina, i u ovom delu imate ove divlje konje. Ja mislim da je najveći broj divljih konja na potezu od Crne Trave ka Vlasinskom jezeru. I to je takva lepota. Imate brezovu šumu, čudesnu, kakva ne postoji nigde u Srbiji. I bukvalno je Vlasina veličanstvena. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to sve ono što država mora da radi. Dakle, cilj je zaposliti ljude, obezbediti mladima subvencionisane kredite za dobijanje stanova i to najpovoljnije, kao što smo do sada činili, ako bude moguće i još povoljnije. I, još jedna stvar, prva kuća na selu. Obezbediti ljude. I to ne ono, "daću ti staru, trošnu kuću". Ma ne. Daću ti dobru kuću. Daću ti dobru kuću. Traže ljudi više. Hoće ljudi 100, 120 kvadrata da imaju, najmanje, da bi mogli da žive tu, da bi mogli lepo da žive, i da hoće tu da ostanu, da imaju bilo kakvu zgradu u dvorištu, ambar, štalu, šta god hoćeš. Dakle, e, to su stvari u koje moramo da ulažemo da bismo podigli sve ove delove Srbije. Ulagaćemo posebno u poljoprivrednu, prehrambenu, prerađivačku industriju. Dakle, moramo da napravimo, da pomognemo privatnicima, uz ogromne subvencije, da naprave neku novu Srbijanku, da naprave neku novu Podgorku, Osečinu, da naprave neku novu Delišesku, da naprave neki novi Džervin u Knjaževcu, i tako dalje. Ono što nedostaje, hronično. To nam uvek fali. I kompletnu logistiku država treba da pomogne, i oko hladnjača, i oko svega drugog. Nikad ljudi neće biti do kraja zadovoljni, ali kada mi to uradimo i kada i hladnjačarima obezbedimo bolje uslove, onda će i oni moći da plate bolju cenu. Proizvođačima, od malina do šljiva, do višanja, do svega drugog. Ako napravimo proizvode od tog voća, voće je skuplje i da plate. Tako je, biće mnogo skuplje i moći će više da zarade. I naravno, na kraju dolazi pomoć na tržištu kako ljudi, koliko država može da pomogne, naročito na kineskom tržištu ili nekim drugim velikim tržištima, gde oni mogu da plasiraju te svoje proizvode. Kada to sve uradimo? Tamo ćemo posebno da subvencionišemo hotele, motele, i sva ostala čuda, jer to je ono što podiže, to je ono što podiže sve te krajeve. I sada smo to po prvi put na takav definisan način, po regijama u Srbiji. Na to dolazi izgradnja infrastrukture. Tamo posebno obratiti pažnju na pruge i puteve. Kada krene Valjevo-Vrbnica izgradnja, za 4-5 godina, koliko god nam treba da završimo taj najteži deo pruge, dakle, podigli smo Valjevo u nebesa, podigli smo Kosjerić, podigli smo Požegu, podigli Užice, podigli sve do Prijepolja, sve do Prijepolja. Sve se promenilo, i Priboj i Prijepolje. Zamislite optički voz, brzi voz do Požege. Ili do Užica. A zamislite da imate brzi, zamislite da imate brzi voz do Prijepolja. Zamislite da imate sve to, s kakvom lakoćom stižete do Zlatibora, s kakvom lakoćom stižete do Priboja. Videli ste šta je Despić sve u Priboju napravio, pa i drugi ljudi sada prave, grade svašta. Dakle, mnogo toga možemo, mnogo toga možemo da uradimo. Dakle, to su velike stvari. Imam fantastične ideje, i mogao bih o tome da pričam mnogo, ali o tome sam pregovarao sa Amerikancima, i nastaviću o tome da razgovaram sa njima - rekao je Vučić.