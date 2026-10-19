HOĆE DA ME IZOPŠTE - PROBLEM IM JE ALEKSANDAR VUČIĆ: Vučić otkrio zašto izdajnici žele njegov pad

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je kako je namera izdajnika da ga potpuno izopšte.

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- Nema dijaloga s onim ko nije čovek, ko je monstrum. Jer oni mene hoće da izopšte. Oni razumeju sistem u kojem pseudo-elita nema vlast. Imaju jedan problem, taj problem zove se Aleksandar Vučić. On je neka vrsta amalgama, prikupi to sve, deo ljudi mu veruje, zato moraju mene da ruše. Ti ljudi su, nažalost, nemam problem da kukam nad sobom, ja imam da kukam samo zbog Srbije i njenih građana jer su nam oduzeli mnogo vremena. Trudili smo se, dok su razarali, mnogo toga lošeg su uradili, mi smo gradili, izgradili smo 180 km autoputeva i brzih saobraćajnica, to je ogroman posao, tok su oni rušili. Izgradili smo 6 bolnica, 3 dodatna naučno-tehnološka parka... Neko je morao da radi to vreme, dok su oni blokirali i zaustavljali zemlju i zato je Srbija jedna od zemalja s najvišom stopom rasta. Uspeli su da kod dela naših ljudi izazovu mržnju, koja je čak veća od one koju su kod ljudi izazivali o meni. Oni beže od dijaloga jer oni nemaju šta da ponude. Koliko su zla naneli srpskom društvu, o tome će se knjige pisati - rekao je on.