BRNABIĆ: O Aleksandru Vučiću može svašta da se izgovori na tim televizijama

PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, i članovi SNS Ana Brnabić, Lidija Vukićević, Anita Lazić i Zorana Mihajlović, gostovali su na na TV Hepi.

Foto: printskrin TV Hepi

- I nemaju apsolutno nikakav problem sa tim stvarima. To mi je bilo fascinantno. I jedan detalj, kad smo već kod tog dijaloga, je, to je trenutak kada meni ta predstavnica, kandidat sa studentske liste, kaže: "Evo, toga sam se plašila." Došli su pripremljeni na debatu. Velika je razlika.