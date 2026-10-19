Politika

BRNABIĆ: O Aleksandru Vučiću može svašta da se izgovori na tim televizijama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 22:37

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PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, i članovi SNS Ana Brnabić, Lidija Vukićević, Anita Lazić i Zorana Mihajlović, gostovali su na na TV Hepi.

БРНАБИЋ: О Александру Вучићу може свашта да се изговори на тим телевизијама

Foto: printskrin TV Hepi

- I nemaju apsolutno nikakav problem sa tim stvarima. To mi je bilo fascinantno. I jedan detalj, kad smo već kod tog dijaloga, je, to je trenutak kada meni ta predstavnica, kandidat sa studentske liste, kaže: "Evo, toga sam se plašila." Došli su pripremljeni na debatu.  Velika je razlika.

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