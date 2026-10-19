Politika

"UĆI ĆE U ANALE KAKO SU NAPALI MOJU PORODICU" Vučić o brutalnom napadu na oca i majku

В.Н.

19. 10. 2026. u 22:30

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podsetio je kakvu su brutalnu kampanju blokaderski mediji vodili protiv njega i njegove porodice.

УЋИ ЋЕ У АНАЛЕ КАКО СУ НАПАЛИ МОЈУ ПОРОДИЦУ Вучић о бруталном нападу на оца и мајку

Foto: printskrin TV Hepi

 - Stavili su sliku nekog Albanca kog su predstavljali Milovan Brkić i ostali, umesto mog oca Anđelka Bate, predstavljali su njega kao mog oca, govorili o mojoj majci sve najgore. I stavili su naslov: "To će ući u anale". Ja mislim da nikada prljaviji ljudi nisu postojali na kugli zemaljskoj. Znate, može da postoji neko da vam kaže: "E, ovo je otac Aleksandra Vučića", nekako bi podneo. Znate šta su oni napisali? Stavili su sliku tog čoveka i napisali su na naslovnoj strani: "Ovo je čovek za kojeg Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac". I sad, šta ću ja da kažem majci, šta da kažem ocu, šta da kažem bilo kome? I sad, ja sam monstrum, ja ili su monstrumi oni? Pa neka razmisle ljudi. Strašno. Ali da vi takvi hoćete da nam obrazujete decu? Da vi takvi hoćete da nas vodite u budućnost? Da vi takvi koji izjednačavate vladiku Nikolaja sa Alojzijem Stepincem, da nam obrazujete decu u Valjevu, u Čačku, u Kraljevu, pošto je vladika Nikolaj prvi episkopski mandat u Čačku u Žiči bio 34. ili 41., ili u Trsteniku proveo vreme, ili u Leliću valjevskom, njegovom junačkom. Dakle, da objasnite da je on isti kao Alojzije Stepinac i to će da vam bude program sutra i da Srbin, pravoslavac, glasa za to? - pita Vučić.

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