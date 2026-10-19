VUČIĆ O SRAMNOJ IZJAVI LIDERA STUDENTSKE LISTE: Je l' vi razumete s kakvim anti Srbima mi posla imamo?

PRVI na listi inosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku.

Foto: Printskrin Iks detektor laži

Najavio je ulaganje ogromnog novca u znanje i obrazovanje.

- Lider studentske liste Jovo Bakić naziva vladiku Nikolaja Stepincem, zločincem. Pa da pitam ljude kako će da glasaju za listu kad im decu budu učili da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Je l' vi razumete s kakvim anti Srbima mi posla imamo? Kurti ih je podržao javno, kao i Đukanović, nisu ni krili. Međutim, danas je Nataša Kandić rekla da će s obe ruke i svim srcem da glasa za studentsku listu. Je l' vam to nije dovoljno? Javio se juče Ginter Felinger, onaj koji je tražio da se skloni i sruši spomenik maloj stradaloj Milici Rakić i postavi spomenik Medlin Olbrajt. Ako to ljudi u Srbiji, neko nije razumeo, ko je na kojoj strani... čini mi se da nikada nije bilo jasnije. Naravno, oni neće sa mnom na duel. Može da im prolazi svaka laž. A program im je flajer u 11 tačaka - pitao je Vučić.