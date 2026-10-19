VUČIĆ OBEĆAO NOVE INVESTICIJE: Ako postanem premijer kreće izgradnja nove Opšte bolnice, bazen

PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku

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Znate da ono što kažemo da ono što uradimo to ćemo da napravimo. Ukoluko postanem predsednik Vlade, već sledeće godine kreće izgradnja opšte nove bolnice u Čačku. To će sa opremom biti oko 120 miliona evra. Imaćemo zatvoreno bazen za Čačak.