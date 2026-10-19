Politika

VUČIĆ OBEĆAO NOVE INVESTICIJE: Ako postanem premijer kreće izgradnja nove Opšte bolnice, bazen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 18:23

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PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku

ВУЧИЋ ОБЕЋАО НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: Ако постанем премијер креће изградња нове Опште болнице, базен

Foto: Novosti

Znate da ono što kažemo da ono što uradimo to ćemo da napravimo. Ukoluko postanem predsednik Vlade, već sledeće godine kreće izgradnja opšte nove bolnice u Čačku. To će sa opremom biti oko 120 miliona evra. Imaćemo zatvoreno bazen za Čačak.

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